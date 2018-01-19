Промышленность

Константин Большаков
23 Января, 2018 05:20

«Химпродмаркет» производит одни из лучших коагулянтов в стране

ООО «Химпродмаркет».
Источник: dixinews.ru
#Химпродмаркет

#Химпродукт

#коагулянт
Набережные Челны, 23 Января - DIXINEWS.

Коагулянты - это специальные химические вещества, которые очищают питьевую и техническую воду. В производственном процессе заняты сразу несколько предприятий.

ООО «Химпродмаркет» может производить половину нужного объёма коагулянтов, необходимых для потребностей предприятий страны. Об этом сообщил генеральный директор компании Фаиль Шакирзянов. По его словам, раньше производством коагулянтов занимались сразу несколько крупных заводов - в Москве, Тольятти, Перми, в Беларуси и Украине. Однако теперь многие из них уже не работают.

- Изучив рыночный спрос, мы приняли решение производить коагулянты для очистки воды, - отметил господин Шакирзянов.

На протяжении многих лет «Химпродмаркет» поставляет реагенты компании «Челныводоканал ПВиИК». Благодаря тому, что оба предприятия находятся друг от друга всего в четырёх километрах, «Химпродмаркет» обеспечивает поставки продукции всегда во время. А в случае необходимости может экстренно увеличить их объём. К тому же, по заказу для предприятия в 2012 году фирма разработала и внедрила в производство активированный сульфат алюминия.

- «Химпродмаркет» развивается, производство не стоит на месте. Так, в 2016 году мы начали испытания кристаллического активированного сульфата алюминия по заказу «ПВиИК», - сказал руководитель «Химпродмаркет».

Благодаря совместным усилиям двух предприятий, отрасль водоочистки в Набережных Челнах вышла на новый уровень. Сотрудничество ООО «Химпродмаркет» и «ПВиИК» рассчитано ещё на долгое время.

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