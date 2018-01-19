«Химпродмаркет» начинает сотрудничество с «Татнефтью»

Химическая промышленность в России испытывает некоторые сложности в настоящее время. Но на протяжении многих лет предприятия-локомотивы отрасли трудятся на благо страны и развивают сферу.

Одно из таких предприятий - ООО «Химпродмаркет». Благодаря химическим коагулянтам, произведённым этой компанией, многие другие предприятия, где технические процессы основаны на использовании очищенной воды, исправно работают и развиваются.

Например, завод «Нижнекамсктехуглерод», входящий в блок предприятий нефтехимического комплекса «Татнефть-Нефтехим» группы компаний «Татнефть», производит технический углерод. В рабочем процессе используется алюмосодержащий оксихлорид - именно этим вещество очищают техническую и речную воду. А «Химпродмаркет», в свою очередь, производит продукты на основе природного минерального сырья, и компания начала создавать продукты, в качестве сырья для которых выступает алюминий.

- Мы создали отдельную линейку оксихлоридов, - рассказал гендиректор ООО «Химпродмаркет» Фаиль Шакирзянов. - Коагулянт «НОВА» успешно прошёл недавние испытания, благодаря чему мы поучаствовали в торговых процедурах АО «Нижнекамсктехуглерод». В результате наша компания победила в двух тендерах, и для нас это большой успех.

Безусловно, теперь сотрудничество двух промышленных гигантов позволит выйти отрасли на совершенно новый уровень.