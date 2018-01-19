Промышленность

Константин Большаков
23 Января, 2018 04:20

«Химпродмаркет» начинает сотрудничество с «Татнефтью»

ООО «Химпродмаркет».
Источник: dixinews.ru
#Химпродмаркет

#Химпродукт

#коагулянт
Набережные Челны, 23 Января - DIXINEWS.

Химическая промышленность в России испытывает некоторые сложности в настоящее время. Но на протяжении многих лет предприятия-локомотивы отрасли трудятся на благо страны и развивают сферу.

Одно из таких предприятий - ООО «Химпродмаркет». Благодаря химическим коагулянтам, произведённым этой компанией, многие другие предприятия, где технические процессы основаны на использовании очищенной воды, исправно работают и развиваются.

Например, завод «Нижнекамсктехуглерод», входящий в блок предприятий нефтехимического комплекса «Татнефть-Нефтехим» группы компаний «Татнефть», производит технический углерод. В рабочем процессе используется алюмосодержащий оксихлорид - именно этим вещество очищают техническую и речную воду. А «Химпродмаркет», в свою очередь, производит продукты на основе природного минерального сырья, и компания начала создавать продукты, в качестве сырья для которых выступает алюминий.

- Мы создали отдельную линейку оксихлоридов, - рассказал гендиректор ООО «Химпродмаркет» Фаиль Шакирзянов. - Коагулянт «НОВА» успешно прошёл недавние испытания, благодаря чему мы поучаствовали в торговых процедурах АО «Нижнекамсктехуглерод». В результате наша компания победила в двух тендерах, и для нас это большой успех.

Безусловно, теперь сотрудничество двух промышленных гигантов позволит выйти отрасли на совершенно новый уровень.

Материал размещен на правах рекламы.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
«Химпродмаркет» занимается очисткой питьевой и технической воды
«Химпродмаркет» плотно сотрудничает с «Ижводоканалом»
Хипродмаркет победил в двух тендерах Татнефти
Читайте в рубрике:
«Химпродмаркет» выиграл тендеры у корпорации «Татнефть»
«Химпродмаркет» и «Ижводоканал» активно сотрудничают в сфере очистки воды
«Химпродмаркет» производит одни из лучших коагулянтов в стране

Генштаб Турции отчитался о первых успехах ВВС в Африне
120 лет со дня рождения режиссера Сергея Эйзенштейна
В приамурской больнице пациентов лечили после их смерти
Сокровища Пражского Града привезли в Москву
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Представители Минстроя России и АИЖК посетили Пермский край
Самара, 23 Января, 08:21.
Самарский городской транспорт пополнится десятью маршрутами
Омск, 23 Января, 07:36.
График вылетов из Омского аэропорта нарушен из-за погоды
Набережные Челны, 23 Января, 07:20.
«Химпродмаркет» выиграл тендеры у корпорации «Татнефть»
Казань, 23 Января, 06:30.
"Химпродмаркет" поставляет коагулянты давнему партнёру "Челныводоканал ПВиИК"
Набережные Челны, 23 Января, 06:20.
«Химпродмаркет» и «Ижводоканал» активно сотрудничают в сфере очистки воды
Нижний Новгород, 23 Января, 06:15.
В охране "ПСК" работают профессионалы, обладающие боевым опытом
Набережные Челны, 23 Января, 05:20.
«Химпродмаркет» производит одни из лучших коагулянтов в стране
Казань, 23 Января, 05:15.
"ПСК" принимает заказы на охрану даже от могущественных госкорпораций
Ижевск, 23 Января, 05:01.
"Промкраска" внедряет экологические технологии
Екатеринбург, 23 Января, 04:40.
"ПСК" готовится к выходу на тендерный рынок заказов
Екатеринбург, 23 Января, 04:30.
Коллаборация "Химпродмаркета" и "Челныводоканал ПВиИК" активно развивает водоочистную сферу
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия