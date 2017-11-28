В агентстве "Аура" рассказали о перспективных технологиях в рекламе

Недавно технологический гигант IBM составил очередной прогноз новинок в сфере технологий, которые повлияют в ближайшие десятилетия на повседневную жизнь человека.

Своё особое мнение относительно данного предсказания мировой корпорации высказали специалисты отечественной компании «Аура», которая занимается рекламой в интернете.

«Конечно, ко всему, что вещают наши старшие коллеги мы прислушиваемся достаточно внимательно, однако необходимо понимать, что во многом эти их заявления являются чисто конъюнктурными. Любая фраза, сказанная на таком высоком уровне, влечёт значительные экономические последствия для ИТ-сферы. К примеру, растут или падают ставки на биржах ценных бумаг, стоимость предприятий производителей различных гаджетов, о которых они упоминают.

Средства массовой информации создают в наше время повестку дня не меньшей мере чем естественные процессы развития технологий или даже Пирамида Маслоу», - говорит директор рекламного агентства «Аура».

А действительно, кому как не рекламным компаниям знать и понимать то, что покупает обыватель и по каким всё-таки причинам он делает данный выбор товара. Технологии продаж полностью зависят сейчас от рекламы.

На отечественном рекламном рынке, рекламная компания «Аура» является некими новаторами. Они вводят в жизнь все самые последние рекламные технологии, которые существуют в мире. Именно они знают и могут помочь любому производителю товаров народного потребления не только распространить информацию о себе и своей продукции, но и составит стратегический и оперативный план продаж, что в условия стремительно развивающегося рынка жизненно необходимо для любого бизнеса.