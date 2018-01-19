«Химпродмаркет» плотно сотрудничает с «Ижводоканалом»

Совместная работа двух предприятий позволяет вывести технологический процесс очистки питьевой воды на новый уровень. Это не только повышает эффективность производства, но также даёт возможность снизить рабочие затраты.

Так, ООО «Химпродмаркет» уже много лет сотрудничает с удмуртским предприятием «Ижводоканал», поставляя сульфат алюминия, технически очищенный водный раствор и сульфат алюминия технически очищенного, соответствующего ГОСТ 12966-85.

«Ижводоканал» имеет 2 очистных станции – «Кама-Ижевск» и «Пруд-Ижевск». Оба используют на производстве коагулянты, поставленные ООО «Химпродмаркет». В 2016 году здесь прошли крупные испытания в лабораторных условиях, в которых поучаствовали ещё несколько производителей. Совместные исследования длились 10 дней.

- Коагулянт «НОВА» оказался наиболее эффективным по большинству показателей из наших продуктов на обеих станциях, - отметил глава ООО «Химпродмаркет» Фаиль Шакирзянов. - Итогом исследований стало проведение торговой процедуры с участием коагулянтов, прошедших лабораторные испытания на каждой очистной станции.

В ближайшем будущем предприятия собираются наращивать плодотворное сотрудничество. К примеру, в прошлом году на станциях водоочистки «Ижводоканала» стартовали очередные лабораторные испытания. Объектом исследования стала линейка оксихлоридов 15% и 18%. Как считают специалисты, эти коагулянты будут максимально эффективны на типах воды, присутствующих в Удмуртской республике.