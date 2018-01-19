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Константин Большаков
23 Января, 2018 03:15
«Химпродмаркет» занимается очисткой питьевой и технической воды
Очищенная вода.
Источник: dixinews.ru
Набережные Челны, 23 Января - DIXINEWS.
Чтобы очистить питьевую воду, специалисты используют химические средства - коагулянты. Этим процессом занимаются работники целой сети предприятий.
- Наше предприятие способно производить половину объёма всех необходимых для страны коагулянтов, - рассказал генеральный директор ООО «Химпродмаркет» Фаиль Шакирзянов. - Раньше в России было много крупных заводов, занятых в этой сфере: в Москве, Перми, Тольятти, также в Украине и Беларуси, но многие из них уже закрылись. Изучив спрос, мы решили производить коагулянты для очистки воды.
Много лет поставками реагентов для очистки питьевой воды ООО «Химпродмаркет» занимается совместно с «Челныводоканал ПВиИК». Предприятия находятся на удалении друг от друга всего на расстоянии в 4 километра, поэтому поставки продукции происходят всегда во время. Кроме того, по соответствующему заказу для предприятия был разработан и внедрён в производство активированный сульфат алюминия. Произошло это в 2012 году.
- Наше предприятие развивается, мы не стоим на месте, - подчеркнул господин Шакирзянов. - В 2016 году мы начали проводить испытания кристаллического активированного сульфата алюминия, чтобы выполнить требования «ПВиИК».
В результате коллаборация двух мощных предприятия позволила вывести отрасль водоочистки в Набережных Челнах на новый уровень. Сотрудничество между ООО «Химпродмаркет» и Челныводоканал ПВиИК будет продолжаться и дальше, заверили в компаниях.
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