"Торговая Марка" заявила о надёжности складов хранения

Важный для бизнеса фактор - степень охраны коммерческого имущества, складируемого в том или ином месте. Эти здания должны быть оборудованы камерами наблюдения, системами сигнализирования.

Все возможные способы должны быть непременно использованы для обеспечения максимально возможной степени охраны имущества, так как это влияет не только на доходи и финансовое состояние в целом предприятия, но также и очень деморализует коллектив. Рабочие, которых подозревают в недобросовестной работе или даже в криминальных действиях, никогда не будут доверять своему руководителю, менеджеру звена, а, следовательно, их эффективность труда будет резко снижена.

«Мы ранее пользовались плохо оборудованными складскими помещениями. Невозможно было там хранить пищевые продукты, не только по причине отсутствия рефрижераторов, но также и по причине наличия вредителей. Не говоря про то что расположение были далекое от всех транспортных маршрутов. Частенько там случались и кражи из-за плохой охраны.

Мы решили в итоге сами взять на себя организацию складов, и неплохо преуспели в этом деле», - отмечает в разговоре с сотрудником с ИА «DixiNews» генеральный директор фирмы «Торговая Марка» Владислав Викторович Миронов.

«Мы тщательно походим к условиям хранения грузов наших клиентов. Склады фирмы просторные, сухие и всегда с необходимой температурой. Системы нашей охраны в складских помещениях, самого высокого уровня и мы гарантируем абсолютную сохранность вверенного нам имущества», - добавляет Владислав Викторович.