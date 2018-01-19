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Константин Большаков
19 Января, 2018 15:24
Ульяновский губернатор пристыдил курсантов, снявших скандальный клип
Сергей Морозов.
Источник: pravo.media
Ульяновск, 19 Января - DIXINEWS.
Глава региона пообщался с учащимися, которые прославились эротическим клипом. Чиновник попросил ребят сделать выводы из случившегося.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов провёл встречу с курсантами УИГА, которые сняли собственную версию клипа на популярную песню Бенни Бенасси «Satisfaction». Клип после публикации в интернете вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Звучали призывы отчислить ребят, причастных к созданию видеоролика.
Однако глава региона решил, что парней не нужно строго наказывать. Им достаточно извиниться и сделать выводы на будущее.
- Губернатор подчеркнул, что своим поступком курсанты выставили в не очень красивом свете и вуз, и его руководство, - передают РИА «Новости» слова пресс-секретаря губернатора Ульяновской области Тимофея Гончарука. - Глава региона обозначил свою позицию - курсантов не стоит сурово наказывать и отчислять. Он посоветовал им извиниться перед родителями.
Напомним, на видео, которое утекло в сеть, курсанты УИГА в фуражках и нижнем белье исполняют танцы с эротическим подтекстом.
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