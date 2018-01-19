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Константин Большаков
19 Января, 2018 14:32
Эксперт рассказал, сколько россиян умирают от алкоголя каждый год
Мужчина с алкоголем.
Источник: houstonbedbugheattreatment.com
Москва, 19 Января - DIXINEWS.
В России сложилась катастрофическая ситуация с употреблением алкоголя. Это приводит к огромной смертности, рассказал эксперт.
Глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев рассказал о том, сколько людей в стране гибнут из-за злоупотребления алкоголем. Цифру специалист озвучил в эфире «Национальной службы новостей».
По словам Хамзаева, на сегодняшний день Россия стоит на пороге точки невозврата - доля потребления алкоголя просто чудовищна.
- У нас по статистике пьют все - и старики, и те, кто сидят в тюрьме. Самый большой удар приходится на трудовую часть населения, до 57% мужчин не доживают до пенсионного возраста, и алкоголь является важным катализатором этих проблем, - подчеркнул Султан Хамзаев.
Специалист отметил, что людские потери из-за алкоголизма в нашей стране ежегодно доходят до 600 тысяч человек. Ещё одна проблема - контрафактный алкоголь. Из-за его производства страна теряет до 1 трлн рублей каждый год, а качество такой продукции крайне сомнительно и нередко смертельно опасно.
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