Эксперт рассказал, сколько россиян умирают от алкоголя каждый год

В России сложилась катастрофическая ситуация с употреблением алкоголя. Это приводит к огромной смертности, рассказал эксперт.

Глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев рассказал о том, сколько людей в стране гибнут из-за злоупотребления алкоголем. Цифру специалист озвучил в эфире «Национальной службы новостей».

По словам Хамзаева, на сегодняшний день Россия стоит на пороге точки невозврата - доля потребления алкоголя просто чудовищна.

- У нас по статистике пьют все - и старики, и те, кто сидят в тюрьме. Самый большой удар приходится на трудовую часть населения, до 57% мужчин не доживают до пенсионного возраста, и алкоголь является важным катализатором этих проблем, - подчеркнул Султан Хамзаев.

Специалист отметил, что людские потери из-за алкоголизма в нашей стране ежегодно доходят до 600 тысяч человек. Ещё одна проблема - контрафактный алкоголь. Из-за его производства страна теряет до 1 трлн рублей каждый год, а качество такой продукции крайне сомнительно и нередко смертельно опасно.