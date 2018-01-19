Промышленность

Алексей Мирный
23 Января, 2018 02:15

Хипродмаркет победил в двух тендерах Татнефти

ООО «Химпродмаркет».
Источник: DixiNews
#Химпродмаркет

#Химпродукт

#коагулянт
Набережные Челны, 23 Января - DIXINEWS.

Отечественная химическая промышленность находится не в самом лучшем состоянии на данный момент, однако есть предприятия, которые традиционно являются ее локомотивами и десятилетиями работают на благо страны.

Одним из таких предприятий является ООО «Химпродмаркет», благодаря их работе и их поставкам химических коагулянтов, многие другие предприятия, техпроцессы которых основаны на использовании очищенной питьевой и технической воды, могут исправно существовать и развивать производство.

Так, к примеру, завод «Нижнекамсктехуглерод» – предприятие по производству технического углерода. Компания входит в блок предприятий нефтехимического комплекса «Татнефть-Нефтехим» группы компаний «Татнефть».

Здесь применяют алюмосодержаний оксихлорид для очистки технической и речной воды. Предприятие ООО «Химпродмаркет» производит продукты на основе природного минерального сырья и здесь начались разработки продуктов в качестве сырья которых выступает алюминий.

«Была создана отдельная линейка оксихлоридов. Испытания прошел коагулянт «НОВА», что позволило участвовать нашему предприятию в торговых процедурах АО «Нижнекамсктехуглерод». Мы одержали победу в двух тендерах, что считаем большим успехом», - говорит Фаиль Шакирзянов - генеральный директор ООО «Химпродмаркет» в интервью корреспонденту ИА DixiNews.

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