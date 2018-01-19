Хипродмаркет разрабатывает новые коагулянты для Ижводоканала

Коллаборация нескольких предприятий в технологическом процессе очистки питьевой воды, дает хорошие результаты не только в эффективности производства, но и снижает затраты на него.

Так, к примеру, ООО «Химпродмаркет» и крупнейшее ижевское предприятие «Ижводоканал» связывают многолетние деловые отношение в сфере поставок сульфата алюминия, технически очищенного водного раствора и сульфата алюминия технически очищенного, который соответствует ГОСТ 12966-85.

Данное предприятие имеет две очистные станции «Кама-Ижевск» и «Пруд-Ижевск». На обоих используются коагулянты производства ООО «Химпродмаркет». Осенью 2016 года здесь были проведены крупные лабораторные испытания с участием нескольких производителей, которые длились 10 дней.

«Наиболее эффективным по большинству показателей из наших продуктов на обеих станциях показал коагулянт «НОВА». Итогом было проведение торговой процедуры с участием тех коагулянтов, которые прошли лабораторные испытания на каждой очистной станцией», - отмечает в разговоре с журналистами ИА DixiNews Фаиль Шакирзянов - генеральный директор ООО «Химпродмаркет».

Плодотворное сотрудничество двух предприятий продолжается. Так на станциях водоочистки «Ижводоканал» уже в 2017 году начались лабораторные испытания вновь разработанной линейки оксихлоридов 15% и 18%. По мнению специалистов, данные коагулянты будут очень эффективны на тех типах воды, которые представлены в регионе.