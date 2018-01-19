Химпродмаркет внедряет производственные коллаборации в сфере очистки воды

Коагулянты, - химические средства для очистки воды, являются важнейшим ресурсом, они предназначены для очистки питьевой воды. Обеспечением этого процесса занята целая сеть предприятий.

«Мы можем делать половину объема всех необходимых для России коагулянтов. Раньше в стране были крупные заводы: в Москве завод им. Войкова, в Тольятти (который уже точно закрылся), в Перми, в Белоруссии, а также в Украине. Но многие из уже не работают. Мы изучили спрос и решили запустить производство коагулянтов для очистки воды», - рассказывает журналистам ИА DixiNews Фаиль Шакирзянов - официальный представитель производителя и генеральный директор ООО «Химпродмаркет».

ООО «Химпродмаркет» и «Челныводоканал ПВиИК» - связывают многолетнее сотрудничество в поставках реагентов для очистки воды. Расстояния между этими предприятиями составляет около 4 км, что позволяет своевременно и в том числе экстренно совершать поставки продукции. Под требования этого предприятие разработался и был внедрен в промышленное производство в 2012 году такой коагулянт, как активированный сульфат алюминия.

«Но наше предприятие не стоит на месте, и уже в 2016 году мы начали испытания кристаллического активированного сульфата алюминия, дорабатывая его под требования ПВиИК», - рассказывает директор предприятия.

Так коллаборация двух мощных предприятий дала большой толчок в развитии отрасли водоочистки в Набережных Челнах. На данный момент это сотрудничество развивается ускоренными темпами.