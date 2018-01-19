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Константин Большаков
19 Января, 2018 13:02
В соцсетях обнаружили группы с призывом к резне в школах
Минкомсвязи.
Источник: anycoin.news
Москва, 19 Января - DIXINEWS.
В Минкомсвязи рассказали об обнаружении групп, призывающих к насилию в школах. С сегодняшнего дня их начнут блокировать.
Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин рассказал, что в социальных сетях были обнаружены группы и паблики, призывающие устраивать насилие в школах с использованием холодного оружия. По словам господина Волина, специалисты ведомства совместно с администраторами соцсетей и сотрудниками Роскомнадзора приступят к блокировке страниц с подобным контентом уже сегодня, 19 января.
- Группы, призывающие к резне в школах, будут заблокированы, - заверил Алексей Волин.
Как передаёт «ТАСС», это связано с тем, что подобные сообщества попадают под статьи об экстремизме и терроризме.
Напомним, сегодня утром в Улан-Удэ подросток с топором напал на учащихся и ранил несколько человек, в том числе учителя. В середине января в школе Перми произошла поножовщина.
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