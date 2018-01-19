Криминал

Константин Большаков
19 Января, 2018 13:02

В соцсетях обнаружили группы с призывом к резне в школах

Минкомсвязи.
Источник: anycoin.news
#школьники

#нападение

#соцсети

#Роскомнадзор

#минкомсвязи
Москва, 19 Января - DIXINEWS.

В Минкомсвязи рассказали об обнаружении групп, призывающих к насилию в школах. С сегодняшнего дня их начнут блокировать.

Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин рассказал, что в социальных сетях были обнаружены группы и паблики, призывающие устраивать насилие в школах с использованием холодного оружия. По словам господина Волина, специалисты ведомства совместно с администраторами соцсетей и сотрудниками Роскомнадзора приступят к блокировке страниц с подобным контентом уже сегодня, 19 января.

- Группы, призывающие к резне в школах, будут заблокированы, - заверил Алексей Волин.

Как передаёт «ТАСС», это связано с тем, что подобные сообщества попадают под статьи об экстремизме и терроризме.

Напомним, сегодня утром в Улан-Удэ подросток с топором напал на учащихся и ранил несколько человек, в том числе учителя. В середине января в школе Перми произошла поножовщина.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В СКР уточнили количество пострадавших при нападении на школу в Бурятии
В российских школах усилят меры безопасности
Стало известно число пострадавших при нападении на школу в Перми
Читайте в рубрике:
В Крыму украинец надругался над российским флагом
Священник-педофил пытался оклеветать следователей через израильские СМИ
Следователи рассказали об убийстве бизнесмена и его сына в Оренбурге

Жители Петербурга нашли крокодила в подвале жилого дома
Видео массовой драки между сноубордистами и лыжниками в Киргизии
Сеул хочет ужесточить правила на рынке криптовалют
Кадры задержания подростка, совершившего нападение на школу в Бурятии
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нижегородский губернатор утвердил нового министра соцполитики области
Казань, 19 Января, 18:00.
Казанский аэропорт поставил новый рекорд в 2017 году
Воронеж, 19 Января, 17:00.
Охрана "ПСК" обеспечивает стопроцентную защиту от воров и грабителей
Березники, 19 Января, 15:38.
В Березниках двое мужчин воровали медный провод с перегона
Ульяновск, 19 Января, 15:24.
Ульяновский губернатор пристыдил курсантов, снявших скандальный клип
Москва, 19 Января, 14:32.
Эксперт рассказал, сколько россиян умирают от алкоголя каждый год
Волгоград, 19 Января, 14:00.
В волгоградском музее музыкальных инструментов состоится концерт
Пермь, 19 Января, 13:31.
Проект «Мы выбираем спорт!» стартовал в Прикамье
Москва, 19 Января, 13:02.
В соцсетях обнаружили группы с призывом к резне в школах
Новосибирск, 19 Января, 13:00.
Мэр Новосибирска инициировал работу над изменением статуса города
Ростов-на-Дону , 19 Января, 12:06.
В ростовских автобусах появятся валидаторы
Красноярск, 19 Января, 12:00.
Красноярские морозы довели наибольший каток города до закрытия
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия