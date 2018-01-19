В соцсетях обнаружили группы с призывом к резне в школах

В Минкомсвязи рассказали об обнаружении групп, призывающих к насилию в школах. С сегодняшнего дня их начнут блокировать.

Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин рассказал, что в социальных сетях были обнаружены группы и паблики, призывающие устраивать насилие в школах с использованием холодного оружия. По словам господина Волина, специалисты ведомства совместно с администраторами соцсетей и сотрудниками Роскомнадзора приступят к блокировке страниц с подобным контентом уже сегодня, 19 января.

- Группы, призывающие к резне в школах, будут заблокированы, - заверил Алексей Волин.

Как передаёт «ТАСС», это связано с тем, что подобные сообщества попадают под статьи об экстремизме и терроризме.

Напомним, сегодня утром в Улан-Удэ подросток с топором напал на учащихся и ранил несколько человек, в том числе учителя. В середине января в школе Перми произошла поножовщина.