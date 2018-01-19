Владимир Путин окунулся в прорубь на Крещение

Президент традиционно встретил один из главных православных праздников в монастыре. Он также окунулся в ледяную воду.

Президент РФ Владимир Путин, завершив рабочую программу в Санкт-Петербурге и области, отправился в мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь под Тверью. Здесь глава государства встретил Крещение Господне.

Путин побывал на литургии по случаю праздника, после чего окунулся в прорубь на озере Селигер, сообщили в пресс-службе Кремля. Погода, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, была вполне комфортной.

- Температура в районе озера не опускалась ниже -6, -7 градусов, - отметил Песков.

Господин Песков добавил, что для Путина это уже не первый опыт крещенских купаний. На протяжении ряда лет президент окунается в прорубь.