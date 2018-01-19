Происшествия

Константин Большаков
19 Января, 2018 09:50

В СКР уточнили количество пострадавших при нападении на школу в Бурятии

Место нападения в школе в Улан-Удэ.
Источник: dixinews.ru
#школьники

#нападение

#Бурятия
Улан-Удэ, 19 Января - DIXINEWS.

Сегодня утром в очередной российской школе произошла настоящая резня. Уже возбуждено уголовное дело, преступником оказался подросток.

Представители СУ СКР по Республике Бурятия сообщили подробности сегодняшнего нападения на школу в Улан-Удэ. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на ведомство, инцидент произошёл в микрорайоне под названием Сосновый бор.

- Утром 19 января девятиклассник одной из школ с топором напал на учеников седьмого класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкость поджёг учебное помещение, - заявили следователи.

В результате трое учеников и учители получили ранения. Самого нападавшего задержали, заведено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Теперь правоохранителям предстоит установить мотивы парня, устроившего резню. В региональном МВД уточняют, что всё произошло в школе №5, а пострадавшим учителем является преподаватель русского языка.

Напомним, это уже не первый подобный случай за последнюю неделю. Ранее в Перми произошла драка между учениками с применением ножей, пострадали 15 человек.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В российских школах усилят меры безопасности
Стало известно число пострадавших при нападении на школу в Перми
Читайте в рубрике:
Квартиру родителей Навального угрожали взорвать
В Турции арестовали нового фигуранта по делу об убийстве российского посла
В Москве iPhone убил током 16-летнего парня

Кадры задержания подростка, совершившего нападение на школу в Бурятии
Сеул хочет ужесточить правила на рынке криптовалют
Жители Петербурга нашли крокодила в подвале жилого дома
В Кирове неадекватный мужчина среди ночи бросался с ножом на автомобили
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нижегородский губернатор утвердил нового министра соцполитики области
Казань, 19 Января, 18:00.
Казанский аэропорт поставил новый рекорд в 2017 году
Воронеж, 19 Января, 17:00.
Охрана "ПСК" обеспечивает стопроцентную защиту от воров и грабителей
Березники, 19 Января, 15:38.
В Березниках двое мужчин воровали медный провод с перегона
Ульяновск, 19 Января, 15:24.
Ульяновский губернатор пристыдил курсантов, снявших скандальный клип
Москва, 19 Января, 14:32.
Эксперт рассказал, сколько россиян умирают от алкоголя каждый год
Волгоград, 19 Января, 14:00.
В волгоградском музее музыкальных инструментов состоится концерт
Пермь, 19 Января, 13:31.
Проект «Мы выбираем спорт!» стартовал в Прикамье
Москва, 19 Января, 13:02.
В соцсетях обнаружили группы с призывом к резне в школах
Новосибирск, 19 Января, 13:00.
Мэр Новосибирска инициировал работу над изменением статуса города
Ростов-на-Дону , 19 Января, 12:06.
В ростовских автобусах появятся валидаторы
Красноярск, 19 Января, 12:00.
Красноярские морозы довели наибольший каток города до закрытия
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия