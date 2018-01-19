В СКР уточнили количество пострадавших при нападении на школу в Бурятии

Сегодня утром в очередной российской школе произошла настоящая резня. Уже возбуждено уголовное дело, преступником оказался подросток.

Представители СУ СКР по Республике Бурятия сообщили подробности сегодняшнего нападения на школу в Улан-Удэ. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на ведомство, инцидент произошёл в микрорайоне под названием Сосновый бор.

- Утром 19 января девятиклассник одной из школ с топором напал на учеников седьмого класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкость поджёг учебное помещение, - заявили следователи.

В результате трое учеников и учители получили ранения. Самого нападавшего задержали, заведено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Теперь правоохранителям предстоит установить мотивы парня, устроившего резню. В региональном МВД уточняют, что всё произошло в школе №5, а пострадавшим учителем является преподаватель русского языка.

Напомним, это уже не первый подобный случай за последнюю неделю. Ранее в Перми произошла драка между учениками с применением ножей, пострадали 15 человек.