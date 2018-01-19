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Константин Большаков
19 Января, 2018 09:50
В СКР уточнили количество пострадавших при нападении на школу в Бурятии
Место нападения в школе в Улан-Удэ.
Источник: dixinews.ru
Улан-Удэ, 19 Января - DIXINEWS.
Сегодня утром в очередной российской школе произошла настоящая резня. Уже возбуждено уголовное дело, преступником оказался подросток.
Представители СУ СКР по Республике Бурятия сообщили подробности сегодняшнего нападения на школу в Улан-Удэ. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на ведомство, инцидент произошёл в микрорайоне под названием Сосновый бор.
- Утром 19 января девятиклассник одной из школ с топором напал на учеников седьмого класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкость поджёг учебное помещение, - заявили следователи.
В результате трое учеников и учители получили ранения. Самого нападавшего задержали, заведено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Теперь правоохранителям предстоит установить мотивы парня, устроившего резню. В региональном МВД уточняют, что всё произошло в школе №5, а пострадавшим учителем является преподаватель русского языка.
Напомним, это уже не первый подобный случай за последнюю неделю. Ранее в Перми произошла драка между учениками с применением ножей, пострадали 15 человек.
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