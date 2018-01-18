Сирия объявила о готовности к войне с Турцией

Конфликт между двумя странами грозит перерасти в вооружённые столкновения. Турция уже наращивает военный контингент.

Заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что вооружённые силы страны будут сбивать турецкие истребители в случае атаки на курдов, находящихся на севере государства. Как пишет «AP», такое заявление дипломат сделал в связи с планами Анкары начать военные действия.

- Любое нападение турецких военных на курдские формирования будет расцениваться как акт агрессии и нарушение международного права, - подчеркнул Микдад.

Накануне турецкие власти сообщили, что ведут переговоры с Россией и США по поводу операции против сирийских курдов. Турция считает их террористами.