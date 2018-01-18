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Константин Большаков
18 Января, 2018 17:35
Сирия объявила о готовности к войне с Турцией
Сирийские военные.
Источник: vebus.ru
Дамаск, 18 Января - DIXINEWS.
Конфликт между двумя странами грозит перерасти в вооружённые столкновения. Турция уже наращивает военный контингент.
Заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что вооружённые силы страны будут сбивать турецкие истребители в случае атаки на курдов, находящихся на севере государства. Как пишет «AP», такое заявление дипломат сделал в связи с планами Анкары начать военные действия.
- Любое нападение турецких военных на курдские формирования будет расцениваться как акт агрессии и нарушение международного права, - подчеркнул Микдад.
Накануне турецкие власти сообщили, что ведут переговоры с Россией и США по поводу операции против сирийских курдов. Турция считает их террористами.
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