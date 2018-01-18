Армия и оружие

Константин Большаков
18 Января, 2018 17:35

Сирия объявила о готовности к войне с Турцией

Сирийские военные.
Источник: vebus.ru
#Сирия

#Турция

#война
Дамаск, 18 Января - DIXINEWS.

Конфликт между двумя странами грозит перерасти в вооружённые столкновения. Турция уже наращивает военный контингент.

Заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что вооружённые силы страны будут сбивать турецкие истребители в случае атаки на курдов, находящихся на севере государства. Как пишет «AP», такое заявление дипломат сделал в связи с планами Анкары начать военные действия.

- Любое нападение турецких военных на курдские формирования будет расцениваться как акт агрессии и нарушение международного права, - подчеркнул Микдад.

Накануне турецкие власти сообщили, что ведут переговоры с Россией и США по поводу операции против сирийских курдов. Турция считает их террористами.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Сергей Лавров подвёл дипломатические итоги 2017 года
В атаках на базы РФ в Сирии обнаружили украинский след
В Кремле знали о будущих атаках на базы РФ в Сирии
Читайте в рубрике:
В Госдуме высмеяли американские «страшилки» о сдерживании России
Владимир Путин сделает российскую армию лучшей в мире
В Кремле обеспокоены поставками летального оружия в Украину

Twitter обвинили в слежке за пользователями
Форум малых городов и исторических поселений открыли в Коломне
Экологичная мода будущего: сумки из листьев и наряды из вторсырья
296-летие прокуратуры Российской Федерации
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минспорта РТ предложило создать новый музей к ЧМ-2018
Нижний Новгород, 18 Января, 18:00.
Теплосети Дзержинска получат инвестиции на 8,5 миллиарда
Дамаск, 18 Января, 17:35.
Сирия объявила о готовности к войне с Турцией
Омск, 18 Января, 17:35.
«ПСК» осваивает новые направления работы
Воронеж, 18 Января, 17:00.
В Волгоградской области на бесплатную медицину выделили 32,5 млрд
Ульяновск, 18 Января, 16:07.
Губернатор повлияет на судьбу ульяновских курсантов после скандального клипа
Крым, 18 Января, 14:53.
В Крыму украинец надругался над российским флагом
Пермь, 18 Января, 14:29.
4 «Б» класс и дети учительницы, пострадавшей в школе №127 Перми, поедут в «Артек»
Волгоград, 18 Января, 14:00.
В Волгограде устанавливают 131 дополнительную камеру наблюдения
Москва, 18 Января, 13:52.
В московском метрополитене появятся 25 новых станций
Красноярск, 18 Января, 13:48.
В МЧС рассказали, как выжить в 50-градусные морозы
Пермь, 18 Января, 13:24.
В Перми задержан молодой человек за серию грабежей
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия