Общество

Константин Большаков
18 Января, 2018 16:07

Губернатор повлияет на судьбу ульяновских курсантов после скандального клипа

Кадр из клипа ульяновских курсантов.
Источник: tvc.ru
#курсанты

#УИГА

#satisfaction
Ульяновск, 18 Января - DIXINEWS.

Ульяновский губернатор призвал не ломать жизни молодым людям после опубликованного видео. Парни сняли пародию на известный клип, что вызвало огромный резонанс в обществе.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов прокомментировал ситуацию вокруг курсантов УИГА, которые сняли клип под песню «Satisfaction» с очевидным сексуальным подтекстом. Глава региона считает, что юноши должны понести наказание, но ломать им жизнь нельзя.

- Наша задача - не сломать им жизнь, а заставить задуматься о последствиях своих поступков, - заявил Сергей Морозов. - Парни должны понять: форма всегда накладывает дополнительную ответственность и определённые нормы поведения. Надеюсь, что они услышат мою позицию как отца, кадрового офицера. Уверен, большинству из них этот горький опыт поможет стать взрослее.

Напомним, курсанты Ульяновского института гражданской авиации в фуражках и нижнем белье сняли юмористическую пародию на клип на песню Бенни Бенасси. Видео быстро стало вирусным в интернете и вызвало неоднозначную реакцию.

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