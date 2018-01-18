Криминал

Константин Большаков
18 Января, 2018 14:53

В Крыму украинец надругался над российским флагом

Флаги Крыма и России.
Источник: vladtime.ru
#Украина

#Флаг

#Герб
Крым, 18 Января - DIXINEWS.

Пограничники задержали мужчину, который осквернил флаг РФ. Теперь его ждёт наказание.

На границе Крыма и Украины пограничники пункта пропуска Армянск задержали 35-летнего гражданина соседней страны, который надругался над гербом и флагом Российской Федерации. Как сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ по региону, украинцу грозит лишение свободы сроком до 1 года.

- Мужчину с октября 2017 года искали сотрудники управления ФСИН по Республике Крым, - сообщили представители спецслужбы.

В результате задержанного передали в руки сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, уточняет корреспондент ИА «DixiNews».

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