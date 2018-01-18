Здоровье

Константин Большаков
18 Января, 2018 13:48

В МЧС рассказали, как выжить в 50-градусные морозы

Морозы в Красноярске.
Источник: krasnews.com
#морозы

#спасатели

#полезныесоветы
Красноярск, 18 Января - DIXINEWS.

Экстремально низкая температура установилась в Сибири. В связи с этим спасатели дали рекомендации, как не стать жертвой мороза.

Сибирские метеорологи сообщили, что в ближайшую неделю, с 19 по 24 января, в центральных и южных районах Красноярского края установятся сильнейшие морозы. Температура опустится до -48 градусов, а на севере центральных районов достигнет отметки в -53 градуса.

Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», в МЧС по Красноярскому краю дали основные советы по выживанию в таких условиях. В частности, людям рекомендуют одеваться по погоде, носить свободную обувь, выходя на улицу закрывать уши и лицо - самые чувствительные участки кожи располагаются здесь.

- При длительном пребывании на улице во время морозов есть риск получить обморожение, - подчеркнули спасатели. - Длительное пребывание на одном месте без движения ускоряет процесс замерзания.

Также при морозах нельзя употреблять спиртное - алкоголь лишь создаёт иллюзию, что человек согрелся, в результате неминуемо переохлаждение. Необходимо, по возможности, полноценно питаться и отказаться от дальних поездок на автотранспорте - техника может не выдержать низких температур и превратится в смертельную ловушку, особенно за городом.

Наконец, важно быть внимательным, используя электрообогреватели - нельзя забывать о соблюдении пожарной безопасности.

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