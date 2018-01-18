Власть

Константин Большаков
18 Января, 2018 12:32

Выяснилось, что раздражает Путина в людях и кто ему придумывает крылатые фразы

Владимир Путин.
Источник: knk.media
#Путин

#Песков

#Кремль
Москва, 18 Января - DIXINEWS.

В Кремле рассказали, что Путину больше всего не нравится в других людях. Также выяснилось, кто автор его крылатых фраз.

Президенту России Владимиру Путину больше всего не нравятся два отрицательных качества в людях. Их озвучил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1», передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

- Это ложь и некомпетентность, - сказал господин Песков, отвечая на вопрос о том, что претит Путину больше всего.

Вместе с этим Дмитрий Песков признался, что никогда не подсказывал Владимиру Путину каких-либо шуток или ярких выражений - все они придуманы лично президентом.

Напомним, в конце декабря прошлого года Владимир Путин объявил, что примет участие в мартовских выборах главы государства в качестве самовыдвиженца.

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