Выяснилось, что раздражает Путина в людях и кто ему придумывает крылатые фразы

В Кремле рассказали, что Путину больше всего не нравится в других людях. Также выяснилось, кто автор его крылатых фраз.

Президенту России Владимиру Путину больше всего не нравятся два отрицательных качества в людях. Их озвучил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1», передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

- Это ложь и некомпетентность, - сказал господин Песков, отвечая на вопрос о том, что претит Путину больше всего.

Вместе с этим Дмитрий Песков признался, что никогда не подсказывал Владимиру Путину каких-либо шуток или ярких выражений - все они придуманы лично президентом.

Напомним, в конце декабря прошлого года Владимир Путин объявил, что примет участие в мартовских выборах главы государства в качестве самовыдвиженца.