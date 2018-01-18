Жителям Норильска придётся забыть о крещенских купаниях

Сильнейшие морозы пришли в Красноярский край. Власти рекомендуют позабыть о традиционном праздновании Крещения.

Власти города Норильска в связи с 50-градусными морозами отменили крещенские купания. Как сообщили в мэрии, 18 января, когда весь православный мир празднует Крещение, ожидается штормовое предупреждение.

- Руководство города категорически не рекомендует проводить погружения на открытой воде, чтобы избежать обморожений и чрезвычайных ситуации, - отметили городские чиновники.

По данным управления ГО и ЧС Норильска, в ближайшие дни температура воздуха опустится до -52 градусов. При такой погоде даже просто выходить на улицу опасно.