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Константин Большаков
18 Января, 2018 09:55
Жителям Норильска придётся забыть о крещенских купаниях
Крещение.
Источник: classpic.ru
Красноярск, 18 Января - DIXINEWS.
Сильнейшие морозы пришли в Красноярский край. Власти рекомендуют позабыть о традиционном праздновании Крещения.
Власти города Норильска в связи с 50-градусными морозами отменили крещенские купания. Как сообщили в мэрии, 18 января, когда весь православный мир празднует Крещение, ожидается штормовое предупреждение.
- Руководство города категорически не рекомендует проводить погружения на открытой воде, чтобы избежать обморожений и чрезвычайных ситуации, - отметили городские чиновники.
По данным управления ГО и ЧС Норильска, в ближайшие дни температура воздуха опустится до -52 градусов. При такой погоде даже просто выходить на улицу опасно.
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