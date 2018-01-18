Общество

Константин Большаков
18 Января, 2018 09:55

Жителям Норильска придётся забыть о крещенских купаниях

Крещение.
Источник: classpic.ru
#крещение

#морозы

#норильск
Красноярск, 18 Января - DIXINEWS.

Сильнейшие морозы пришли в Красноярский край. Власти рекомендуют позабыть о традиционном праздновании Крещения.

Власти города Норильска в связи с 50-градусными морозами отменили крещенские купания. Как сообщили в мэрии, 18 января, когда весь православный мир празднует Крещение, ожидается штормовое предупреждение.

- Руководство города категорически не рекомендует проводить погружения на открытой воде, чтобы избежать обморожений и чрезвычайных ситуации, - отметили городские чиновники.

По данным управления ГО и ЧС Норильска, в ближайшие дни температура воздуха опустится до -52 градусов. При такой погоде даже просто выходить на улицу опасно.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Порядка 5 тысяч пермяков окунулись в купели на праздник Крещения
В Перми на Крещение Господне изменят схему движения транспорта
Пермяков приглашают окунуться в купели в Краснокамском районе, в Старых Лядах и в Сылве
Читайте в рубрике:
Губернатор повлияет на судьбу ульяновских курсантов после скандального клипа
МВД лишит пьяных виновников ДТП возможности уйти от наказания
В российских школах усилят меры безопасности

Дальний поход корветов «Бойкий», «Сообразительный» и танкера «Кола» Балтийского флота
Экологичная мода будущего: сумки из листьев и наряды из вторсырья
296-летие прокуратуры Российской Федерации
История Моники Левински: 20 лет одному из самых громких политических скандалов
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минспорта РТ предложило создать новый музей к ЧМ-2018
Нижний Новгород, 18 Января, 18:00.
Теплосети Дзержинска получат инвестиции на 8,5 миллиарда
Дамаск, 18 Января, 17:35.
Сирия объявила о готовности к войне с Турцией
Омск, 18 Января, 17:35.
«ПСК» осваивает новые направления работы
Воронеж, 18 Января, 17:00.
В Волгоградской области на бесплатную медицину выделили 32,5 млрд
Ульяновск, 18 Января, 16:07.
Губернатор повлияет на судьбу ульяновских курсантов после скандального клипа
Крым, 18 Января, 14:53.
В Крыму украинец надругался над российским флагом
Пермь, 18 Января, 14:29.
4 «Б» класс и дети учительницы, пострадавшей в школе №127 Перми, поедут в «Артек»
Волгоград, 18 Января, 14:00.
В Волгограде устанавливают 131 дополнительную камеру наблюдения
Москва, 18 Января, 13:52.
В московском метрополитене появятся 25 новых станций
Красноярск, 18 Января, 13:48.
В МЧС рассказали, как выжить в 50-градусные морозы
Пермь, 18 Января, 13:24.
В Перми задержан молодой человек за серию грабежей
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия