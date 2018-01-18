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Константин Большаков
18 Января, 2018 08:57
Киев отказался разрывать отношения с Москвой
Верховная Рада.
Источник: dev.xsport.ua
Киев, 18 Января - DIXINEWS.
Украинские депутаты не поддержали идею разрыва отношений с Россией. При этом ранее подобное предложение уже было отвергнуто.
Депутаты Верховной Рады не поддержали законопроект о разрыве дипломатических отношений с Россией. За предложение проголосовали всего лишь 72 человека, тогда как необходимый минимум 226 голосов. Причём ранее профильный комитет Верховной Рады уже отклонял подобное предложение.
Вместе с тем парламентарии не поддержали поправку, которая предлагала объявить ДНР и ЛНР террористическими организациями, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».
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