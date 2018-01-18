Политика

Константин Большаков
18 Января, 2018 08:57

Киев отказался разрывать отношения с Москвой

Верховная Рада.
Источник: dev.xsport.ua
#Украина

#Москва

#Верховнаярада
Киев, 18 Января - DIXINEWS.

Украинские депутаты не поддержали идею разрыва отношений с Россией. При этом ранее подобное предложение уже было отвергнуто.

Депутаты Верховной Рады не поддержали законопроект о разрыве дипломатических отношений с Россией. За предложение проголосовали всего лишь 72 человека, тогда как необходимый минимум 226 голосов. Причём ранее профильный комитет Верховной Рады уже отклонял подобное предложение.

Вместе с тем парламентарии не поддержали поправку, которая предлагала объявить ДНР и ЛНР террористическими организациями, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Михалков отреагировал на попадание в «чёрный список» Минкульта Украины
Пётр Порошенко поклялся не заниматься антироссийской деятельностью
Власти Крыма прокомментировали возвращение в состав Украины
Читайте в рубрике:
Власти США уточнили дату, когда подготовят новые антироссийские санкции
В штабе Путина озвучили число собранных голосов
Сергей Лавров подвёл дипломатические итоги 2017 года

Форум малых городов и исторических поселений открыли в Коломне
Twitter обвинили в слежке за пользователями
Экологичная мода будущего: сумки из листьев и наряды из вторсырья
296-летие прокуратуры Российской Федерации
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минспорта РТ предложило создать новый музей к ЧМ-2018
Нижний Новгород, 18 Января, 18:00.
Теплосети Дзержинска получат инвестиции на 8,5 миллиарда
Дамаск, 18 Января, 17:35.
Сирия объявила о готовности к войне с Турцией
Омск, 18 Января, 17:35.
«ПСК» осваивает новые направления работы
Воронеж, 18 Января, 17:00.
В Волгоградской области на бесплатную медицину выделили 32,5 млрд
Ульяновск, 18 Января, 16:07.
Губернатор повлияет на судьбу ульяновских курсантов после скандального клипа
Крым, 18 Января, 14:53.
В Крыму украинец надругался над российским флагом
Пермь, 18 Января, 14:29.
4 «Б» класс и дети учительницы, пострадавшей в школе №127 Перми, поедут в «Артек»
Волгоград, 18 Января, 14:00.
В Волгограде устанавливают 131 дополнительную камеру наблюдения
Москва, 18 Января, 13:52.
В московском метрополитене появятся 25 новых станций
Красноярск, 18 Января, 13:48.
В МЧС рассказали, как выжить в 50-градусные морозы
Пермь, 18 Января, 13:24.
В Перми задержан молодой человек за серию грабежей
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия