Киев отказался разрывать отношения с Москвой

Украинские депутаты не поддержали идею разрыва отношений с Россией. При этом ранее подобное предложение уже было отвергнуто.

Депутаты Верховной Рады не поддержали законопроект о разрыве дипломатических отношений с Россией. За предложение проголосовали всего лишь 72 человека, тогда как необходимый минимум 226 голосов. Причём ранее профильный комитет Верховной Рады уже отклонял подобное предложение.

Вместе с тем парламентарии не поддержали поправку, которая предлагала объявить ДНР и ЛНР террористическими организациями, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».