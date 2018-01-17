Криминал

Константин Большаков
17 Января, 2018 16:34

Священник-педофил пытался оклеветать следователей через израильские СМИ

Глеб Грозовский.
Источник: rus.postimees.ee
#СКР

#Педофил

#Грозовский
Санкт-Петербург, 17 Января - DIXINEWS.

В Ленинградской области за педофилию осуждён священник. Ранее он пытался очернить работу российских следственных органов.

Суд признал бывшего священника Глеба Грозовского виновным в насильственных действиях сексуального характера, сообщает корреспондент ИА «DixiNews». Летом 2009 года осужденный надругался над маленькой девочкой в одном из православных детских лагерей. А в июне 2013 года Грозовский, находясь в лагере православного детско-юношеского клуба на территории Греции, совершил аналогичные преступления. Жертвами стали две девочки 2001 и 2004 г.р.

Грозовский скрывался от правосудия несколько лет. В 2013 году его объявили в международный розыск, а спустя год задержали в Израиле. В 2016 году преступника экстрадировали в РФ.

В пресс-службе Следственного комитета России заявили, что, пытаясь избежать ответственности, Грозовский использовал российские и израильские СМИ, чтобы очернить деятельность следователей. Конкретных изданий следователи не назвали.

- При этом Грозовский голословно заявлял, что его привлечение к уголовной ответственности связано с политическими мотивами, его общественной и религиозной деятельности, что, однако, не было подтверждено следствием, - добавили в ведомстве.

В результате доказательств, собранных правоохранителями, оказалось достаточно, чтобы осудить Грозовского на 14 лет тюрьмы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

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