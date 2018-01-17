Власть

Константин Большаков
17 Января, 2018 15:53

Вслед за Трампом в Кремле прокомментировали здоровье Путина

Владимир Путин на медосмотре.
Источник: cbsnews.com
#Путин

#Трамп

#Кремль
Москва, 17 Января - DIXINEWS.

В Кремле рассказали о том, как чувствует себя российский лидер. Ранее в Вашингтоне сообщили о здоровье американского президента.

Президент России Владимир Путин «абсолютно здоров и может дать фору многим», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о самочувствии российского лидера. Такой интерес возник после того, как накануне в Вашингтоне рассказали о здоровье американского президента Дональда Трампа.

В частности, напомним, в Белом доме подчеркнули, что Трамп превосходно себя чувствует и может исполнять свои обязанности.

Комментируя эту тему, господин Песков отметил, что аналогичного отчёта о здоровье Путина, как у Трампа, пока не ожидается. В Америке же это обычная практика с двадцатого века.

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