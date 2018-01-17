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Константин Большаков
17 Января, 2018 13:42
МВД лишит пьяных виновников ДТП возможности уйти от наказания
Нетрезвый водитель за рулём.
Источник: misanec.ru
Москва, 17 Января - DIXINEWS.
В полиции собираются изменить одну из статей уголовного кодекса, чтобы эффективнее наказывать пьяных водителей. Теперь уйти от ответственности им станет невозможно.
МВД России собирается внести изменения в 264-ю статью УК РФ, которые не позволят водителям, употребившим алкоголь, уйти от уголовной ответственности. Соответствующее сообщение опубликовано на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщил корреспондент ИА «DixiNews».
В настоящий момент некоторые водители, остановленные госавтоинспектором или устроившие ДТП в пьяном виде, начинают употреблять спиртное прямо при сотруднике полиции. В результате установить, был ли человек нетрезв за рулём в момент аварии, невозможно.
По инициативе МВД, в ближайшем будущем подобные поступки будут автоматически приравниваться к управлению автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
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