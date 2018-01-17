|
Константин Большаков
17 Января, 2018 13:02
Следователи рассказали об убийстве бизнесмена и его сына в Оренбурге
Место преступления в Оренбурге.
Источник: ria56.ru
Оренбург, 17 Января - DIXINEWS.
Следователи выясняют подробности жуткого убийства в Оренбурге. Заведено уголовное дело.
СУ СКР по Оренбургской области возбудило уголовное дело после убийства 35-летнего бизнесмена и его 7-летнего сына, передаёт корреспондент ИА «DixiNews». В пресс-службе ведомства сообщили, что всё произошло сегодня утром, 17 января, около 9 часов утра во дворе по улице Карагандинской. Там обнаружили автомобиль «Тойота Лэнд Крузер», в салоне которого находились отец и сын. Уточняется, что им нанесли множественные ножевые ранения.
- По факту случившегося заведено уголовное дело по статье убийство, - прокомментировали в СУ СКР по региону. - Дело передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Оренбургской области.
В настоящий момент выясняются мотивы преступления. Разыскиваются свидетели и подозреваемые.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия