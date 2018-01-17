Криминал

Константин Большаков
17 Января, 2018 13:02

Следователи рассказали об убийстве бизнесмена и его сына в Оренбурге

Место преступления в Оренбурге.
Источник: ria56.ru
#убийство

#преступление

#СКР
Оренбург, 17 Января - DIXINEWS.

Следователи выясняют подробности жуткого убийства в Оренбурге. Заведено уголовное дело.

СУ СКР по Оренбургской области возбудило уголовное дело после убийства 35-летнего бизнесмена и его 7-летнего сына, передаёт корреспондент ИА «DixiNews». В пресс-службе ведомства сообщили, что всё произошло сегодня утром, 17 января, около 9 часов утра во дворе по улице Карагандинской. Там обнаружили автомобиль «Тойота Лэнд Крузер», в салоне которого находились отец и сын. Уточняется, что им нанесли множественные ножевые ранения.

- По факту случившегося заведено уголовное дело по статье убийство, - прокомментировали в СУ СКР по региону. - Дело передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Оренбургской области.

В настоящий момент выясняются мотивы преступления. Разыскиваются свидетели и подозреваемые.

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