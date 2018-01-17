Власти США уточнили дату, когда подготовят новые антироссийские санкции

Американские власти активно работают над новыми санкциями против нашей страны. Уже известна дата, когда документ подготовят.

29 января администрация президента США подготовит доклад о новых санкциях в отношении России. Об этом сообщил американский посол в РФ Джон Хантсман. По словам дипломата, сейчас разработчики стараются просчитать, как новые ограничения отразятся на двусторонних отношениях не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе.

По информации агентства «ТАСС», точное число россиян, которых коснутся санкции, пока неизвестно.

Напомним, сообщения о новых санкциях США против России появились 11 января.