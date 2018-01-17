Политика

Константин Большаков
17 Января, 2018 11:55

Власти США уточнили дату, когда подготовят новые антироссийские санкции

Белый дом в Вашингтоне.
Источник: vestikavkaza.ru
#США

#санкции

#Трамп
Москва, 17 Января - DIXINEWS.

Американские власти активно работают над новыми санкциями против нашей страны. Уже известна дата, когда документ подготовят.

29 января администрация президента США подготовит доклад о новых санкциях в отношении России. Об этом сообщил американский посол в РФ Джон Хантсман. По словам дипломата, сейчас разработчики стараются просчитать, как новые ограничения отразятся на двусторонних отношениях не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе.

По информации агентства «ТАСС», точное число россиян, которых коснутся санкции, пока неизвестно.

Напомним, сообщения о новых санкциях США против России появились 11 января.

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