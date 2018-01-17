Финансы

Константин Большаков
17 Января, 2018 09:45

Франция забудет о долгах царской России

Париж.
Источник: vladtime.ru
#долги

#Париж
Москва, 17 Января - DIXINEWS.

Французские власти не собираются требовать от России выплаты долгов ещё царских времён. Этот вопрос был урегулирован ещё двадцать лет назад.

Представители министерства экономики Франции прокомментировали намерения около 400 тысяч сограждан потребовать выплаты по облигациям времён царской России. Эти тогда ценные бумаги приобретали ещё их деды. По словам чиновников ведомства, страна не может потребовать от РФ выплат по этим облигациям.

- Споры по вопросу русских займов были закрыты соглашением в 1997 году, по которому Россия и Франция взаимно отказываются от всех финансовых долгов, которые возникли между ними до 9 мая 1945 года, - прокомментировали в Париже.

Как пишут РИА «Новости», 20 лет назад, согласно договорённости, РФ уплатила Франции 400 млн долларов.

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