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Константин Большаков
17 Января, 2018 08:47
Названа цена нового лимузина Владимира Путина
Лимузины проекта «Кортеж».
Источник: nami.ru
Москва, 17 Января - DIXINEWS.
ФСО получит полтора десятка новых автомобилей. Это отечественные лимузины для первых лиц государства.
Глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что розничная стоимость одного лимузина проекта «Кортеж» оценивается в 6-7 млн рублей. Эти машины в количестве шестнадцати штук будут переданы в Федеральную службу охраны. На одном из лимузинов будет ездить и президент РФ Владимир Путин.
Работа над проектом «Кортеж» велась на протяжении, примерно, 5 лет. По замыслу разработчиков, правительственные лимузины оснащены двигателем мощностью 800 л.с. Вес автомобиля достигает 6 тонн. На государственную службу новые лимузины поступят, как ожидается, уже в начале весны 2018 года.
Всего же, по словам Дениса Мантурова, в год планируется производить не более 300 автомобилей. Для начала производители закроют потребности внутреннего рынка – некоторые крупные бизнесмены уже заинтересовались лимузинами «Кортежа», передаёт корреспондент ИА «DixiNews».
— Дилеры, клиенты, которые сегодня эксплуатируют премиальный сегмент, - они все хотят иметь у себя автомобили из этой линейки, - сказал министр.
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