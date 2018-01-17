Названа цена нового лимузина Владимира Путина

ФСО получит полтора десятка новых автомобилей. Это отечественные лимузины для первых лиц государства.

Глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что розничная стоимость одного лимузина проекта «Кортеж» оценивается в 6-7 млн рублей. Эти машины в количестве шестнадцати штук будут переданы в Федеральную службу охраны. На одном из лимузинов будет ездить и президент РФ Владимир Путин.

Работа над проектом «Кортеж» велась на протяжении, примерно, 5 лет. По замыслу разработчиков, правительственные лимузины оснащены двигателем мощностью 800 л.с. Вес автомобиля достигает 6 тонн. На государственную службу новые лимузины поступят, как ожидается, уже в начале весны 2018 года.

Всего же, по словам Дениса Мантурова, в год планируется производить не более 300 автомобилей. Для начала производители закроют потребности внутреннего рынка – некоторые крупные бизнесмены уже заинтересовались лимузинами «Кортежа», передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

— Дилеры, клиенты, которые сегодня эксплуатируют премиальный сегмент, - они все хотят иметь у себя автомобили из этой линейки, - сказал министр.