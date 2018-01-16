Культура

Константин Большаков
16 Января, 2018 17:15

Михалков отреагировал на попадание в «чёрный список» Минкульта Украины

Никита Михалков.
Источник: classicalmusicnews.ru
#Михалков

#Украина

#черныйсписок
Москва, 16 Января - DIXINEWS.

Прославленный российский режиссёр и актёр прокомментировал внесение своей персоны в «чёрный список» на Украине. По словам Михалкова, никто из этого перечня не опасен соседней стране.

Никита Михалков отреагировал на заявление министерства культуры Украины о том, что он внесён в «чёрный список» ведомства. Как заявил режиссёр, он горд таким стечением событий.

- Никто из нас, внесённых в этот список, не является угрозой для украинского народа, - заявил Михалков. - А то, что бандеровская верхушка считает нас угрозой, могу только гордиться.

Ранее 16 января в Минкульте Украины сообщили, что помимо Михалкова в «чёрный список» внесены ещё несколько российских артистов. В частности, это рэпер Баста, певец Дмитрий Фомин и телеведущий из Беларуси Дмитрий Шепелев, работающий на российском телевидении.

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