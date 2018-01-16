Спорт

Константин Большаков
16 Января, 2018 16:32

В чемпионате «Формулы-1» остаётся российский пилот

Сергей Сироткин.
Источник: auto.drom.ru
#формула1

#Квят

#Сироткин
Москва, 16 Января - DIXINEWS.

В нынешнем сезоне Россия вновь будет представлена в королевских гонках. Место в чемпионате получил Сергей Сироткин.

Команда «Формулы-1» «Уильямс» официально объявила о составе на сезон 2018 года. В качестве боевых пилотов в конюшне выбрали канадца Лэнса Стролла и россиянина Сергея Сироткина.

- Я счастлив и горд присоединиться к такой именитой команде, - заявил Сироткин.

Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», Сироткин станет третьим россиянином в «Формуле-1» за последние 8 лет. Первым был Виталий Петров, выступавший за «Рено» и «Катэрхем» в сезонах 2010, 2011, 2012, 2013 годов. Затем в королевские гонки пришёл Даниил Квят, который в 2014, 2015, 2016 и 2017 годах выступал за «Ред Булл» и «Торо Россо».

Напомним, после ухода из «Торо Россо» Даниил Квят стал тестовым пилотом итальянской команды «Феррари».

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