Политика

Константин Большаков
16 Января, 2018 15:59

В штабе Путина озвучили число собранных голосов

Избирательный штаб Владимира Путина.
Источник: iz.ru
#Путин

#выборыпрезидента

#избирательныйштаб
Москва, 16 Января - DIXINEWS.

В избирательном штабе Владимира Путина подсчитали число голосов в поддержку действующего российского лидера. Цифра оказалась впечатляющей.

В избирательном штабе кандидата в президенты РФ Владимира Путина заявили, что в поддержку действующего главы государства собрано уже более 1 миллиона подписей. Несмотря на то, что данной цифры достаточно, чтобы принять участие в выборах, в штабе приняли решение не останавливать сбор.

- Мы хотим дать возможность всем желающим выразить поддержку кандидату, - заявили в избирательном штабе Путина.

Согласно закону, самовыдвиженец должен собрать не меньше 300 тысяч голосов в свою поддержку, при этом в каждом регионе страны за него должны отдать голос не менее 7500 человек.

Напомним, об участии в выборах 18 марта 2018 года Путин заявил в конце декабря прошлого года, встречаясь с работниками нижегородского автозавода «ГАЗ».

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