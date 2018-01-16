В штабе Путина озвучили число собранных голосов

В избирательном штабе Владимира Путина подсчитали число голосов в поддержку действующего российского лидера. Цифра оказалась впечатляющей.

В избирательном штабе кандидата в президенты РФ Владимира Путина заявили, что в поддержку действующего главы государства собрано уже более 1 миллиона подписей. Несмотря на то, что данной цифры достаточно, чтобы принять участие в выборах, в штабе приняли решение не останавливать сбор.

- Мы хотим дать возможность всем желающим выразить поддержку кандидату, - заявили в избирательном штабе Путина.

Согласно закону, самовыдвиженец должен собрать не меньше 300 тысяч голосов в свою поддержку, при этом в каждом регионе страны за него должны отдать голос не менее 7500 человек.

Напомним, об участии в выборах 18 марта 2018 года Путин заявил в конце декабря прошлого года, встречаясь с работниками нижегородского автозавода «ГАЗ».