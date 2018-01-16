|
Константин Большаков
16 Января, 2018 15:59
В штабе Путина озвучили число собранных голосов
Избирательный штаб Владимира Путина.
Источник: iz.ru
Москва, 16 Января - DIXINEWS.
В избирательном штабе Владимира Путина подсчитали число голосов в поддержку действующего российского лидера. Цифра оказалась впечатляющей.
В избирательном штабе кандидата в президенты РФ Владимира Путина заявили, что в поддержку действующего главы государства собрано уже более 1 миллиона подписей. Несмотря на то, что данной цифры достаточно, чтобы принять участие в выборах, в штабе приняли решение не останавливать сбор.
- Мы хотим дать возможность всем желающим выразить поддержку кандидату, - заявили в избирательном штабе Путина.
Согласно закону, самовыдвиженец должен собрать не меньше 300 тысяч голосов в свою поддержку, при этом в каждом регионе страны за него должны отдать голос не менее 7500 человек.
Напомним, об участии в выборах 18 марта 2018 года Путин заявил в конце декабря прошлого года, встречаясь с работниками нижегородского автозавода «ГАЗ».
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия