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Константин Большаков
16 Января, 2018 15:18

Звезда фильма «Бумер» экстренно госпитализирован

Владимир Вдовиченков и Сергей Горобченко.
Источник: kafaizhi.org
#кино

#бумер

#горобченко
Москва, 16 Января - DIXINEWS.

В Москве доставлен в больницу популярный актёр Сергей Горобченко. Родственники говорят, что всё случилось неожиданно.

45-летний популярный актёр Сергей Горобченко экстренно госпитализирован в Москве. Как сообщил телеграм-канал «Mash», мужчина неожиданно потерял сознание в своём доме. Его обнаружили родные, которые и отвезли Горобченко в больницу.

Пока что точной информации о состоянии артиста нет. Врачи выясняют, что привело к резкому ухудшению здоровья Сергея Горобченко.

Горобченко прославился после одной из главных ролей в криминальной драме «Бумер», где он исполнил роль Пети «Рамы». Кроме того, артист снялся в таких фильмах, как «Марш Турецкого», «Доктор Живаго» и «Первый после Бога».

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