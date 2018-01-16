Экономика

Константин Большаков
16 Января, 2018 14:25

Медведев назвал сроки исчезновения криптовалюты

Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме.
Источник: gosrf.ru
#Медведев

#криптовалюты

#гайдаровскийфорум
Москва, 16 Января - DIXINEWS.

Сегодня проходит ежегодный Гайдаровский форум, традиционно посвящённый экономике. Мероприятие посетил и Дмитрий Медведев.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев озвучил сроки, которые, как считает политик, отведены криптовалютам. О них своим мнением господин Медведев поделился в ходе девятого Гайдаровского форума. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», глава кабинета министров назвал криптовалюты новым вызовом.

- Это новый вызов и для бизнеса, и для правительств, и, кстати, для экспертов, - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Медведев считает, что в ближайшем будущем криптовалюты вообще могут исчезнуть из мировой экономики, но технология блокчейн также может и стать обыденностью.

- Точно также через несколько лет могут исчезнуть и криптовалюты, а технология, на базе которой они развиваются, станет частью повседневной реальности, - сказал Дмитрий Медведев, добавив, что такого варианта исключать нельзя.

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