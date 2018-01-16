Общество

Константин Большаков
16 Января, 2018 09:51

В российских школах усилят меры безопасности

Охранник в школе.
Источник: abszu.ru
#школьники

#охрана

#Правительство
Москва, 16 Января - DIXINEWS.

После вчерашнего инцидента с поножовщиной в Перми правительство намерено провести тщательные проверки. Меры безопасности в школах должны быть усилены, считают чиновники.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что правительство собирается усилить меры безопасности в школах страны. Причиной этому послужил вчерашний инцидент, когда в школе №127 города Перми произошла драка с применением ножей, в результате которой пострадали 15 человек.

- Первостепенной задачей сейчас является проведение тщательного расследования случившегося, - заявила Ольга Голодец.

По словам Ольги Голодец, такие вопиющие инциденты ещё не случались в России, поэтому властям придётся обратиться к гражданскому сообществу, чтобы выяснить, какие меры необходимо принять для предотвращения подобных случаев.

- Подобные ситуации не должны повториться на российском пространстве, - резюмировала вице-премьер.

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