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Константин Большаков
16 Января, 2018 09:51
В российских школах усилят меры безопасности
Охранник в школе.
Источник: abszu.ru
Москва, 16 Января - DIXINEWS.
После вчерашнего инцидента с поножовщиной в Перми правительство намерено провести тщательные проверки. Меры безопасности в школах должны быть усилены, считают чиновники.
Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что правительство собирается усилить меры безопасности в школах страны. Причиной этому послужил вчерашний инцидент, когда в школе №127 города Перми произошла драка с применением ножей, в результате которой пострадали 15 человек.
- Первостепенной задачей сейчас является проведение тщательного расследования случившегося, - заявила Ольга Голодец.
По словам Ольги Голодец, такие вопиющие инциденты ещё не случались в России, поэтому властям придётся обратиться к гражданскому сообществу, чтобы выяснить, какие меры необходимо принять для предотвращения подобных случаев.
- Подобные ситуации не должны повториться на российском пространстве, - резюмировала вице-премьер.
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