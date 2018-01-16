Транспорт

Константин Большаков
16 Января, 2018 09:30

Штрафы за отсутствие полиса ОСАГО вырастут в 6 раз

ОСАГО.
Источник: altbroker.ru
#ГосДума

#осаго

#автострахование
Москва, 16 Января - DIXINEWS.

В Госдуме рассмотрят предложение об увеличении штрафов за отсутствие ОСАГО. Действующие штрафы показались парламентариям слишком мягкими.

В России предложили увеличить штрафы для водителей за отсутствие полиса ОСАГО в 6 раз. Соответвующий законопроект разработал член комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергей Вострецов. По предложению парламентария, штрафы нужно увеличить с 800 до 5000 рублей.

Депутат уверен, что некоторые водители не покупают страховку за среднюю цену 6000 рублей именно потому, что проще заплатить штраф в размере 800 рублей. К тому же, в двадцатидневный период действует 50% скидка.

В результате, говорит господин Вострецов, у автомобилистов «появляется соблазн ездить без ОСАГО до того момента, пока его не поймают сотрудники Госавтоинспекции».

К тому же, если такой водитель спровоцирует ДТП, пострадавшая сторона не сможет осуществить ремонт своей машины за счёт страховки виновника. Только в прошлом году таких автомобильных аварий произошло более 13 тысяч.

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