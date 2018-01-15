Общество

Константин Большаков
15 Января, 2018 18:30

Россияне не сомневаются в честных и открытых выборах

Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров.
Источник: council.gov.ru
#выборыпрезидента

#ВЦИОМ

#соцопрос
Москва, 15 Января - DIXINEWS.

ВЦИОМ провёл соцопрос россиян по поводу их отношения к грядущим выборам президента РФ. Большинство наших сограждан уверены, что всё пройдёт честно.

Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров в ходе сегодняшней пресс-конференции рассказал об отношении россиян к выборам президента России, которые состоятся 18 марта 2018 года. По словам господина Фёдорова, граждане РФ не сомневаются в открытости и честности голосования, сообщил корреспондент ИА «DixiNews».

- В ноябре 2017 года 60% опрошенных заявили, что выборы пройдут открыто и честно, в декабре их количество увеличилось, - заявил Валерий Фёдоров. - Доля тех, кто считает, что выборы трудно назвать подлинно свободными и демократическими уменьшилась с 29% в ноябре до 23% в декабре.

Фёдоров считает, что такие показатели связаны с появлением двух новых политических игроков: Ксении Собчак и Павла Грудинина, которые стали кандидатами на пост президента России.

Кроме того, по данным ВЦИОМ, если бы выборы проходили сегодня, то 73,8% респондентов проголосовали за Владимира Путина, Павел Грудинин занял бы вторую строчку, набрав 7,2% голосов, а третьим бы оказался Владимир Жириновский, которого поддерживают 4,7% россиян.

В поддержку Ксении Собчак по состоянию на 8-10 января высказался лишь 1% опрошенных.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Россиянам, находящимся в Украине, рекомендуют голосовать на родине
Россию заподозрили во вмешательстве в выборы чешского президента
Верховный суд решил судьбу Навального на выборах президента
Читайте в рубрике:
Призывников обяжут приходить в военкомат без повестки
После застолья в рязанском кардиодиспансере последовали увольнения
В мэрии Сочи оправдались за учителей, живущих в подвале школы

Лавров: новые действия США в САР вызывают опасения у Москвы
На Камчатке при землетрясении пострадал ребенок
"Ленинград" отметил Старый Новый Год с фанатами на Бали
Катрин Денёв извинилась перед жертвами сексуальных домогательств
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне не сомневаются в честных и открытых выборах
Москва, 15 Января, 17:29.
Сергей Лавров подвёл дипломатические итоги 2017 года
Москва, 15 Января, 16:30.
Расходы на депутатов Госдумы значительно выросли
Екатеринбург, 15 Января, 16:00.
В Лесном главу управляющей компании обвинили в ущербе на 48 млн
Казань, 15 Января, 15:00.
Татарстанец Дмитрий Брагин победил в Рождественской гонке
Березники, 15 Января, 14:35.
Березниковец взыскал с установщика пластиковых окон тройную стоимость товара
Нижний Новгород, 15 Января, 14:00.
БК "Нижний Новгород" упустил победу в матче с "УНИКСом" в 89:91
Казань, 15 Января, 14:00.
ООО "ПСК" - надёжная стража любого предприятия
Челябинск, 15 Января, 13:34.
В Челябинске массово закрываются подпольные казино
Москва, 15 Января, 13:18.
Россиянам, находящимся в Украине, рекомендуют голосовать на родине
Пермь, 15 Января, 13:06.
Один из зачинщиков «резни» в Пермской школе состоял на учёте в психоневрологическом диспансере
Новосибирск, 15 Января, 13:00.
Госдолг Новосибирской области вырос на 7,65 миллиарда
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия