Россияне не сомневаются в честных и открытых выборах

ВЦИОМ провёл соцопрос россиян по поводу их отношения к грядущим выборам президента РФ. Большинство наших сограждан уверены, что всё пройдёт честно.

Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров в ходе сегодняшней пресс-конференции рассказал об отношении россиян к выборам президента России, которые состоятся 18 марта 2018 года. По словам господина Фёдорова, граждане РФ не сомневаются в открытости и честности голосования, сообщил корреспондент ИА «DixiNews».

- В ноябре 2017 года 60% опрошенных заявили, что выборы пройдут открыто и честно, в декабре их количество увеличилось, - заявил Валерий Фёдоров. - Доля тех, кто считает, что выборы трудно назвать подлинно свободными и демократическими уменьшилась с 29% в ноябре до 23% в декабре.

Фёдоров считает, что такие показатели связаны с появлением двух новых политических игроков: Ксении Собчак и Павла Грудинина, которые стали кандидатами на пост президента России.

Кроме того, по данным ВЦИОМ, если бы выборы проходили сегодня, то 73,8% респондентов проголосовали за Владимира Путина, Павел Грудинин занял бы вторую строчку, набрав 7,2% голосов, а третьим бы оказался Владимир Жириновский, которого поддерживают 4,7% россиян.

В поддержку Ксении Собчак по состоянию на 8-10 января высказался лишь 1% опрошенных.