Сергей Лавров подвёл дипломатические итоги 2017 года

Сегодня глава российского МИД провёл пресс-конференцию. Дипломат озвучил главные направления внешней политики, которые волновали всю страну в 2017 году.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ключевые дипломатические темы по итогам прошлого года. В список, составленный господином Лавровым, попали Сирия, Ближний Восток, Украина и проблема ядерного вооружения Северной Кореи.

- Сирия, это проблема, в которой сходятся очень много интересов многих игроков, - передаёт слова дипломата корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на пресс-службу МИД РФ. - Мы стараемся через инициативу созыва Конгресса сирийского национального диалога гармонизировать интересы всех сирийских сторон и всех внешних игроков, имеющих влияние на ситуацию и желающих обеспечить свои интересы в этом регионе.

Второй темой Лавров назвал всё, что связано с Ближним Востоком и Севером Африки. Глава МИД РФ отметил Ливию, Йемен, палестино-израильский конфликт. Третьей проблемой министр назвал тему Украины.

- Тема Украины, которая достаточно искусственно делается гораздо более масштабной, чем она того заслуживает, рассматривается как оселок в противостоянии между Россией и Западом в целом, - отметил Сергей Лавров.

Наконец, ещё один насущный вопрос - ядерная проблема Корейского полуострова, добавил дипломат. В этом направлении активно сотрудничают Россия и Китай.