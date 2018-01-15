Финансы

Константин Большаков
15 Января, 2018 16:30

Расходы на депутатов Госдумы значительно выросли

Заседание депутатов Госдумы.
Источник: mosadvokat.org
#ГосДума

#депутаты

#зарплаты
Москва, 15 Января - DIXINEWS.

В новом году расходы на деятельность депутатов вырастут. На работу Госдумы потратят значительно больше, чем годом ранее.

В 2018 году расходы на деятельность депутатов Государственной думы Российской Федерации вырастут на 8,4%. Сумма составит около 10,7 млрд рублей, сказано в смете нижней палаты парламента.

По данным «РБК», по сравнению с прошлым годом расходы Госдумы возросли на 829,2 млн рублей. Всего же в 2017 году на работу депутатов было потрачено 9,86 млрд рублей из государственной казны.

- Рост обусловлен индексацией зарплат депутатов и повышением расходов на региональную деятельность законодателей, - пишет издание.

На зарплаты депутатам и их помощников будете выделено 3,4 млрд рублей.

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