Расходы на депутатов Госдумы значительно выросли

В новом году расходы на деятельность депутатов вырастут. На работу Госдумы потратят значительно больше, чем годом ранее.

В 2018 году расходы на деятельность депутатов Государственной думы Российской Федерации вырастут на 8,4%. Сумма составит около 10,7 млрд рублей, сказано в смете нижней палаты парламента.

По данным «РБК», по сравнению с прошлым годом расходы Госдумы возросли на 829,2 млн рублей. Всего же в 2017 году на работу депутатов было потрачено 9,86 млрд рублей из государственной казны.

- Рост обусловлен индексацией зарплат депутатов и повышением расходов на региональную деятельность законодателей, - пишет издание.

На зарплаты депутатам и их помощников будете выделено 3,4 млрд рублей.