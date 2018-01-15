Россиянам, находящимся в Украине, рекомендуют голосовать на родине

В ЦИК порекомендовали гражданам РФ из Украины голосовать в родной стране. Это нужно, чтобы избежать инцидентов с радикалами.

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в беседе с изданием «Коммерсант» рекомендовала российским гражданам для участия в голосовании на выборах президента России вернуться на родину.

- У меня нет ответа, как в Украине голосовать гражданам России, этот вопрос не с кем обсуждать с украинской стороны, - сказала госпожа Памфилова. - Россиянам стоит приехать хотя бы в приграничные районы и проголосовать на ближайшем участке.

Осенью 2016 года ЦИК РФ организовал 4 избирательных участка в консульствах России в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. В результате у российского посольства в столице Украины радикалы устроили беспорядки.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. В этот же день страна отметит годовщину возвращения Крыма в состав России по итогам референдума.