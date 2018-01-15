Поножовщина в Пермской школе: учительница и один из учеников в тяжёлом состоянии

Не менее 15 человек пострадали в ходе драки на ножах в пермской школе

15 января 2018 года в школе №127 Мотовилихинского района города Перми между двумя школьниками произошла драка с применением холодного оружия (ножей).

Как сообщают в Следственном управленим СКР по Пермскому краю, драку пытались предотвратить находящиеся там же педагоги и школьники. В результате учащимся и учителю причинены ножевые ранения. Несколько раненых детей смогли убежать в находящийся неподалёку торговый центр.

Педагог Шагулина Наталья, с ножевым ранением доставлена в ГКБ №4. Её состояние оценивается как тяжёлое.

На место ЧП выехали губернатор Пермского края Максим Решетников и сотрудники Министерства территориальной безопасности.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). На месте происшествия под руководством заместителя руководителя Следственного управления работает следственная группа. Проводится осмотр места происшествия с участием следователей первого отдела по расследованию особо важных и наиболее опытных следователей-криминалистов с использованием высокотехнологичной криминалистической техники.

Учебу в школе отменили, 698 учеников и педагогический состав эвакуированы. Раненые госпитализированы в медицинские учреждения. Подозреваемые задержаны в ближайшее время они будут допрошены.