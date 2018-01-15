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Константин Большаков
15 Января, 2018 10:08
Россию заподозрили во вмешательстве в выборы чешского президента
Милош Земан.
Источник: life.ru
Москва, 15 Января - DIXINEWS.
В Чехии обвинили Россию во вмешательстве в выборы главы государства. Это сделал один из кандидатов на пост.
Кандидат в президенты Чехии Йиржи Драгош в радиоэфире заявил, что российские спецслужбы могут быть заинтересованы во вмешательстве в выборы в его стране. По словам Драгоша, Россия хочет переизбрать его соперника, действующего чешского лидера Милоша Земана, который выступает за близкое сотрудничество с Москвой.
- Я думаю, Россия проявляет заинтересованность в наших выборах, - сказал политик. - Они заинтересованы, чтобы Милош Земан вновь был избран. Я не могу этого доказать, но Служба безопасности и информации допустила такую возможность.
В первом туре выборов действующий президент Чехии Милош Земан опередил Драгоша на 12% голосов. Теперь кандидаты посоревнуются во втором туре.
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