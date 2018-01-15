Криминал

Константин Большаков
15 Января, 2018 09:55

Стало известно число пострадавших при нападении на школу в Перми

Пермская школа №127.
Источник: Максим Кимерлинг/ТАСС
#нападение

#школьники

#поножовщина
Пермь, 15 Января - DIXINEWS.

Из Перми поступает противоречивая информация об инциденте в школе. По некоторым данным, произошла либо драка между учениками.

Утром 15 января в одной из пермских школ произошла поножовщина, в результате которой как минимум 2 человека получили тяжёлые ранения. Это учительница и 16-летний учащийся, они ранены в шею. Пострадавшие уже доставлены в больницу, пишут РИА «Новости».

Пока достоверно неизвестно, что произошло. Некоторые СМИ сообщают о том, что в школе произошла драка между учащимися, которые воспользовались холодным оружием.

По предварительным данным, всего ранены 9 человек, 8 детей и один педагог. Сейчас здание школы оцеплено, сообщается о первых задержаниях.

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