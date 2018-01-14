Культура

Константин Большаков
14 Января, 2018 13:24

Фильм о советских баскетболистах оказался самым кассовым в истории российского кино

Кадр фильма «Движение вверх».
Источник: ivi.ru
#кино

#баскетбол

#движениевверх
Москва, 14 Января - DIXINEWS.

Кинокартина «Движение вверх» стала одной из самых популярных за последние десятилетия у российских зрителей. Об этом сообщил кинопрокатчик.

Фильм «Движение вверх» о советских баскетболистах на Олимпийских играх 1972 года стал самым кассовым в российском кинопрокате. По информации прокатчика, лента сумела собрать более 1,74 млрд рублей на текущий момент. Таким образом, «Движение вверх» обогнал по сборам «Последнего богатыря», отечественное фэнтези, созданное при участии зарубежной компании «Дисней».

- «Движение вверх» стал самым кассовым отечественным фильмом за всю историю кинопроката России и СНГ, - заявил кинопрокатчик.

К сегодняшнему дню фильм посмотрели 6,5 млн человек. В центре сюжета кинокартины финальная игра на Олимпиаде между сборными СССР и США, когда советские спортсмены сумели одержать победу за три секунды до конца матча.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Назван лучший российский фильм 2017 года
Леонид Броневой скончался на 89-м году жизни
"Нелюбовь" Звягинцева стала лучшей картиной Недели российского кино в Англии
Читайте в рубрике:
Названа причина смерти актёра Михаила Державина
В Москве скончался заслуженный артист России
В Госархиве подтвердили любовную связь Николая II и Матильды

Сразу на несколько регионов России сегодня обрушился мороз и сильный ветер
Новый полпред в СЗФО доложил Путину о решении проблем региона
ЦИК принял документы от двух последних участников президентской гонки
Абрамович приостановил строительство нового стадиона в Лондоне из-за тени
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Профессионализму сотрудников ООО «ПСК» доверяют крупнейшие госкорпорации
Красноярск, 14 Января, 15:00.
Под Красноярском Россельхознадзор уничтожил полтонны польских яблок
Санкт-Петербург, 14 Января, 14:31.
В Санкт-Петербурге пройдёт чемпионат мира по хоккею
Москва, 14 Января, 14:03.
Собянин рассказал о возросшей протяжённости столичных дорог
Екатеринбург, 14 Января, 14:00.
Екатеринбург примет Всероссийский форум театральных школ
Новосибирск, 14 Января, 14:00.
На базе НГТУ появится центр нормативно-технической поддержки инноваций
Москва, 14 Января, 13:24.
Фильм о советских баскетболистах оказался самым кассовым в истории российского кино
Москва, 14 Января, 12:47.
Пётр Порошенко поклялся не заниматься антироссийской деятельностью
Москва, 14 Января, 09:00.
Москва получила международную премию за развитие транспорта
Омск, 14 Января, 05:00.
Омские власти выделили 120 млн на обеспечение области водой
Казань, 13 Января, 16:00.
Министру образования Татарстана разрешили назначить двух заместителей
Екатеринбург, 13 Января, 15:47.
На Южном Урале разбился автобус с журналистами
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия