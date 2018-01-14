Фильм о советских баскетболистах оказался самым кассовым в истории российского кино

Кинокартина «Движение вверх» стала одной из самых популярных за последние десятилетия у российских зрителей. Об этом сообщил кинопрокатчик.

Фильм «Движение вверх» о советских баскетболистах на Олимпийских играх 1972 года стал самым кассовым в российском кинопрокате. По информации прокатчика, лента сумела собрать более 1,74 млрд рублей на текущий момент. Таким образом, «Движение вверх» обогнал по сборам «Последнего богатыря», отечественное фэнтези, созданное при участии зарубежной компании «Дисней».

- «Движение вверх» стал самым кассовым отечественным фильмом за всю историю кинопроката России и СНГ, - заявил кинопрокатчик.

К сегодняшнему дню фильм посмотрели 6,5 млн человек. В центре сюжета кинокартины финальная игра на Олимпиаде между сборными СССР и США, когда советские спортсмены сумели одержать победу за три секунды до конца матча.