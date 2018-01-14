Пётр Порошенко поклялся не заниматься антироссийской деятельностью

Грузинские СМИ опубликовали письмо украинского лидера спецслужбам России. В нём Порошенко давал обещание не заниматься деятельностью против РФ.

Грузинский телеканал «Рустави-2» опубликовал письмо, якобы написанное в 2007 году действующим президентом Украины Петром Порошенко. В документе, в частности, сказано, что господин Порошенко обязуется не принимать участие в антироссийской деятельности и привлекать инвестиции для своей фабрики «Рошен» на территории России.

Украинские власти уже назвали данное письмо фейком низкого качества и попросили грузинских журналистов принести извинения. Произошедшее уже прокомментировали российские политологи.

- Киев будет называть фейком даже правдивые показания, хотя в данном случае, вероятно, идёт речь о фальсификации данных, - заявил политолог Александр Асафов в беседе с RT. - Эта серия документов сделана в настоящее время и нужна для политического давления на Порошенко.

Господин Асафов подчеркнул, что в глазах нынешний политической элиты Украины сотрудничество Петра Порошенко с российскими спецслужбами «чудовищнее, чем людоедство».