Политика

Константин Большаков
14 Января, 2018 12:47

Пётр Порошенко поклялся не заниматься антироссийской деятельностью

Пётр Порошенко.
Источник: arhano.ru
#Порошенко

#Украина

#ФСБ
Москва, 14 Января - DIXINEWS.

Грузинские СМИ опубликовали письмо украинского лидера спецслужбам России. В нём Порошенко давал обещание не заниматься деятельностью против РФ.

Грузинский телеканал «Рустави-2» опубликовал письмо, якобы написанное в 2007 году действующим президентом Украины Петром Порошенко. В документе, в частности, сказано, что господин Порошенко обязуется не принимать участие в антироссийской деятельности и привлекать инвестиции для своей фабрики «Рошен» на территории России.

Украинские власти уже назвали данное письмо фейком низкого качества и попросили грузинских журналистов принести извинения. Произошедшее уже прокомментировали российские политологи.

- Киев будет называть фейком даже правдивые показания, хотя в данном случае, вероятно, идёт речь о фальсификации данных, - заявил политолог Александр Асафов в беседе с RT. - Эта серия документов сделана в настоящее время и нужна для политического давления на Порошенко.

Господин Асафов подчеркнул, что в глазах нынешний политической элиты Украины сотрудничество Петра Порошенко с российскими спецслужбами «чудовищнее, чем людоедство».

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