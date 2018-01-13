Политика

Константин Большаков
13 Января, 2018 14:25

Власти Крыма прокомментировали возвращение в состав Украины

Здание Госсовета Крыма.
Источник: ncrim.ru
#Украина

#Москва

#Киев
Крым, 13 Января - DIXINEWS.

В Крыму прокомментировали предложение вернуться в состав Украины. Всё началось с того, что Владимир Путин решил отдать Киеву военную технику с полуострова.

Президент РФ Владимир Путин в качестве жеста доброй воли предложил вернуть военную технику украинской армии, оставшуюся в Крыму, обратно Киеву. На это тут же отреагировал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который попросил вместе с техникой вернуть и сам полуостров. В Крыму не стали терпеть подобные выпады, пишут РИА «Новости».

- Украинскому премьеру нужно сходить и провериться у врачей, нормальный он человек или нет, - заявил зампредседателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. - Гройсман и иже с ним люди должны находиться в психбольнице.

По словам господина Гемпеля, Киев до сих пор не понимает, что Крым не вернётся назад в Украину. Вместо этого властям соседней страны, считает парламентарий, следует подумать, как выстраивать диалог с Россией.

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