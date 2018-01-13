Спорт

Константин Большаков
13 Января, 2018 14:07

Представители UFC подтвердили проведение турнира в России

Самый популярный боец UFC Конор Макгрегор.
Источник: thelastfight.com
#UFC

#MMA

#боибезправил
Москва, 13 Января - DIXINEWS.

UFC намеревается в этом году провести турнир в России. Это будет первое событие Абсолютного бойцовского чемпионата в нашей стране.

Директор по коммуникациям UFC Виктория Конлан заявила, что сейчас организация ведёт переговоры по поводу проведения турнира в России. Как сообщили накануне в СМИ, представители компании намереваются арендовать для своих целей спортивный комплекс «Олимпийский» в Москве.

- UFC активно работает над тем, чтобы организовать своё первое событие в России в 2018 году, - подтвердила информацию Конлан.

В свою очередь «ТАСС» со ссылкой на руководство UFC сообщает, что организация действительно заранее ведёт переговоры об аренде площадок, но пока что компания не провела переговоров с Союзом ММА России и бойцами. Ожидается, что это произойдёт в ближайшее время.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Читайте в рубрике:
Московский «Локомотив» лишился надежды на чемпионство
Российский пилот «Формулы-1» попал в «Феррари»
Супруга Аршавина устроила дебош на самолёте

Палубные истребители Северного флота провели первые в 2018 году учения
Из-за глобального потепления морские черепахи теряют самцов
В Кировске откроется музей-диорама "прорыв блокады Ленинграда"
В реке Лена затонул бензовоз, в котором находилось 20 тонн топлива
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Министру образования Татарстана разрешили назначить двух заместителей
Екатеринбург, 13 Января, 15:47.
На Южном Урале разбился автобус с журналистами
Воронеж, 13 Января, 15:00.
Петербуржцы из "Динамо" разгромили воронежскую ХК "Буран"
Ростов-на-Дону , 13 Января, 14:55.
В Ростове оборудуют 9 купелей на Крещение
Березники, 13 Января, 14:38.
В Березниках выросла плата за детские сады
Крым, 13 Января, 14:25.
Власти Крыма прокомментировали возвращение в состав Украины
Москва, 13 Января, 14:07.
Представители UFC подтвердили проведение турнира в России
Ростов-на-Дону , 13 Января, 14:05.
ООО «ПСК» готово выйти на рынок тендерных заказов
Екатеринбург, 13 Января, 14:03.
Профессионализм ООО «ПСК» подтверждён годами безупречной работы
Волгоград, 13 Января, 14:00.
Власти Волгограда помогут 400 семьям с приобретением жилья
Пермь, 13 Января, 10:23.
В Пермском крае сданы два долгостроя и два «проблемных» объекта
Самара, 13 Января, 08:00.
Тольяттинский школьник встретился с Путиным благодаря сочинению
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия