Представители UFC подтвердили проведение турнира в России

UFC намеревается в этом году провести турнир в России. Это будет первое событие Абсолютного бойцовского чемпионата в нашей стране.

Директор по коммуникациям UFC Виктория Конлан заявила, что сейчас организация ведёт переговоры по поводу проведения турнира в России. Как сообщили накануне в СМИ, представители компании намереваются арендовать для своих целей спортивный комплекс «Олимпийский» в Москве.

- UFC активно работает над тем, чтобы организовать своё первое событие в России в 2018 году, - подтвердила информацию Конлан.

В свою очередь «ТАСС» со ссылкой на руководство UFC сообщает, что организация действительно заранее ведёт переговоры об аренде площадок, но пока что компания не провела переговоров с Союзом ММА России и бойцами. Ожидается, что это произойдёт в ближайшее время.