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Константин Большаков
13 Января, 2018 14:07
Представители UFC подтвердили проведение турнира в России
Самый популярный боец UFC Конор Макгрегор.
Источник: thelastfight.com
Москва, 13 Января - DIXINEWS.
UFC намеревается в этом году провести турнир в России. Это будет первое событие Абсолютного бойцовского чемпионата в нашей стране.
Директор по коммуникациям UFC Виктория Конлан заявила, что сейчас организация ведёт переговоры по поводу проведения турнира в России. Как сообщили накануне в СМИ, представители компании намереваются арендовать для своих целей спортивный комплекс «Олимпийский» в Москве.
- UFC активно работает над тем, чтобы организовать своё первое событие в России в 2018 году, - подтвердила информацию Конлан.
В свою очередь «ТАСС» со ссылкой на руководство UFC сообщает, что организация действительно заранее ведёт переговоры об аренде площадок, но пока что компания не провела переговоров с Союзом ММА России и бойцами. Ожидается, что это произойдёт в ближайшее время.
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