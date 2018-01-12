Следователи рассказали о техническом состоянии автобуса, въехавшего в подземный переход

Правоохранители раскрыли информацию о том, был ли исправен автобус, задавивший людей в Москве. Данные оказались неожиданными.

В Следственном комитете РФ заявили, что автобус, въехавший в подземный переход возле станции метро «Славянский бульвар» в Москве, находился в исправном состоянии. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, у правоохранителей есть «достаточные данные, свидетельствующие об этом».

- Водителю Виктору Тихонову предъявлено обвинение в совершении преступления, - сказала Петренко в интервью «ТАСС». - Нарушив ПДД, он допустил выезд транспортного средства на тротуар и не принял мер к его остановке.

Следственные действия продолжаются. Напомним, ДТП произошло 25 декабря 2017 года на Кутузовском проспекте. Тогда 4 человека погибли, ещё 10 получили ранения.