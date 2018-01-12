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Константин Большаков
12 Января, 2018 17:42
Следователи рассказали о техническом состоянии автобуса, въехавшего в подземный переход
ДТП на Кутузовском проспекте.
Источник: tass.ru
Москва, 12 Января - DIXINEWS.
Правоохранители раскрыли информацию о том, был ли исправен автобус, задавивший людей в Москве. Данные оказались неожиданными.
В Следственном комитете РФ заявили, что автобус, въехавший в подземный переход возле станции метро «Славянский бульвар» в Москве, находился в исправном состоянии. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, у правоохранителей есть «достаточные данные, свидетельствующие об этом».
- Водителю Виктору Тихонову предъявлено обвинение в совершении преступления, - сказала Петренко в интервью «ТАСС». - Нарушив ПДД, он допустил выезд транспортного средства на тротуар и не принял мер к его остановке.
Следственные действия продолжаются. Напомним, ДТП произошло 25 декабря 2017 года на Кутузовском проспекте. Тогда 4 человека погибли, ещё 10 получили ранения.
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