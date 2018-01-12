Призывников обяжут приходить в военкомат без повестки

В России могут измениться правила вручения повесток в военкомат. Соответствующее предложение рассмотрят в Госдуме.

Заместитель главы комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Красов внёс на рассмотрение законопроект, который предлагает изменить правила вручения повесток. Так, одним из пунктов станет то, что призывников обяжут посещать военкомат без самой повестки, сообщает корреспондент ИА «DixiNews».

Красов предлагает вручать повестки не только лично, но и через Почту России, отправляя заказное письмо с уведомлением. Уведомление будет считаться полученным, даже если за призывника распишутся родители, родственники старше 18 лет или другие уполномоченные лица.

Если в повестке стоит уже прошедшая дата, Красов предлагает заставить призывников приходить в военкомат в течение трёх дней после её получения. А молодые люди, получившие письмо по окончании призыва, должны будут посетить призывной пункт с началом следующего призыва.

Наконец, Андрей Красов считает, что призывник, вообще не получавший никаких повесток, всё равно должен отправиться в военкомат. При этом узнавать его адрес, дату начала призыва юношам предстоит самостоятельно.