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Константин Большаков
12 Января, 2018 13:10
Кандидат в президенты РФ набросился на украинского политолога в прямом эфире
Конфликт Вадима Трюхана и Владимира Жириновского.
Источник: dixinews.ru
Москва, 12 Января - DIXINEWS.
Известный российский политик чуть не устроил драку на передаче центрального телеканала. Его взбесило то, что оппонент из Украины решил ответить на критику.
Кандидат в президенты России, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский посетил студию телеканала «Россия 1», где принял участие в передаче под названием «60 минут». В ходе обсуждения боевых действий на Донбассе у Жириновского завязалась словесная перепалка с украинским политологом Вадимом Трюханом.
Как сообщил корреспондент ИА «DixiNews», в ходе спора Трюхан заявил, что Жириновский устраивает цирк и попросил его не угрожать украинцам. В ответ на это лидер либерал-демократов вспылил, покинул свою трибуну и бросился к Трюхану.
- Будем угрожать! Будем расстреливать вас, подлецов и негодяев! - рассвирепел Владимир Жириновский.
Немного успокоившись, Жириновский всё же вернулся на своё место, но не унимался и в какой-то момент Трюхан решил покинуть студию. Стоит отметить, что ведущие передачи пытались успокоить политика, напомнив, что в марте у него президентские выборы.
ИА «DixiNews» публикует фрагмент телепередачи, где Жириновский устроил скандал.
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