В атаках на базы РФ в Сирии обнаружили украинский след

Украина может быть причастна к атакам на российские военные базы в Сирии. Такие подозрения высказали в Генштабе РФ.

В Генштабе РФ заподозрили Украину в причастности к атакам на российские военные базы в Сирии. Об этом, как пишут РИА «Новости», заявил начальник управления строительства и развития беспилотных летательных аппаратов Александр Новиков. По словам господина Новикова, в состав бомб, которые были закреплены на дронах боевиков, входило вещество ТЭН. Его производят, в том числе, в Украине на Шосткинском заводе химических реактивов. Российские специалисты уже приступили к изучению материала и сейчас выясняют, в какой стране ТЭН был изготовлен.

- Мощность ТЭН больше гексогена, а на каждом беспилотнике было по десять бомб, - уточнил Новиков. – Подобное вещество невозможно изготовить в кустарных условиях.

К счастью, военные РФ смогли отразить нападение. В Киеве поспешили опровергнуть догадки российских военных. Так, пресс-секретарь главы Минобороны страны Виктория Кушнир назвала данные сведения «информационной атакой».