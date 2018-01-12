Армия и оружие

Константин Большаков
12 Января, 2018 11:59

В атаках на базы РФ в Сирии обнаружили украинский след

Запуск беспилотника в Сирии.
Источник: defence.ru
#Сирия

#Украина

#беспилотники
Москва, 12 Января - DIXINEWS.

Украина может быть причастна к атакам на российские военные базы в Сирии. Такие подозрения высказали в Генштабе РФ.

В Генштабе РФ заподозрили Украину в причастности к атакам на российские военные базы в Сирии. Об этом, как пишут РИА «Новости», заявил начальник управления строительства и развития беспилотных летательных аппаратов Александр Новиков. По словам господина Новикова, в состав бомб, которые были закреплены на дронах боевиков, входило вещество ТЭН. Его производят, в том числе, в Украине на Шосткинском заводе химических реактивов. Российские специалисты уже приступили к изучению материала и сейчас выясняют, в какой стране ТЭН был изготовлен.

- Мощность ТЭН больше гексогена, а на каждом беспилотнике было по десять бомб, - уточнил Новиков. – Подобное вещество невозможно изготовить в кустарных условиях.

К счастью, военные РФ смогли отразить нападение. В Киеве поспешили опровергнуть догадки российских военных. Так, пресс-секретарь главы Минобороны страны Виктория Кушнир назвала данные сведения «информационной атакой».

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В Кремле знали о будущих атаках на базы РФ в Сирии
Стала известна роль Путина в сирийской операции
Кремль ответил США пословицей насчёт победы в Сирии
Читайте в рубрике:
В Госдуме высмеяли американские «страшилки» о сдерживании России
Владимир Путин сделает российскую армию лучшей в мире
В Кремле обеспокоены поставками летального оружия в Украину

Пентагон потратит миллиард долларов на проверки собственных сотрудников
Новогодние ёлки кишат клещами, пауками и клопами
Путин: За новыми технологиями - будущее России
Центробанк может вернуть денежное возмещение за ДТП
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Воронежские власти объявили карантин из-за 4 очагов бешенства собак
Москва, 12 Января, 17:42.
Следователи рассказали о техническом состоянии автобуса, въехавшего в подземный переход
Санкт-Петербург, 12 Января, 17:06.
В Питере водитель зверски избил мальчика за снежок, попавший в машину
Волгоград, 12 Января, 17:00.
Олимпиада школьников официально стартовала в Волгоградской области
Москва, 12 Января, 15:22.
Призывников обяжут приходить в военкомат без повестки
Москва, 12 Января, 15:00.
Москва стала мировым лидером по развитию транспорта
Пермь, 12 Января, 14:19.
В Перми вручили премии в сфере культуры и искусства по итогам 2016 года
Москва, 12 Января, 13:10.
Кандидат в президенты РФ набросился на украинского политолога в прямом эфире (ВИДЕО)
Екатеринбург, 12 Января, 12:00.
Фонд "Сколково" избрал екатеринбургский технопарк региональным оператором
Новосибирск, 12 Января, 12:00.
В Новосибирске в кратчайшие сроки построят новый ледовый дворец спорта
Москва, 12 Января, 11:59.
В атаках на базы РФ в Сирии обнаружили украинский след
Екатеринбург, 12 Января, 11:55.
"ПСК" выходит на тендерный рынок заказов
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия